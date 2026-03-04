onedio
Herkes Bu İsmi Konuşuyor: İran’da Hamaney’in Yerine Kim Geçecek?

Dilara Şimşek
04.03.2026 - 11:32

İran’ın 1989 yılından bu yana dini lideri olan Ali Hamaney, İsrail-ABD ortak saldırısında suikasta uğradı. Öldürülen Ali Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak edildi. Listenin başında tek isim var… Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney. Peki, Mücteba Hamaney hakkında neler biliniyor?

Ali Hamaney’in yerine oğlunun geçmesi bekleniyor. Listenin başında tek aday...

Hamaney’in ölümü sonrası İran’da 40 günlük yas ilan edildi. Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından şimdi akıllarda tek bir soru var: Yerine kim geçecek? 37 yıldır dini lider olarak ülkeyi yöneten Hamaney’in yerine geçecek isim “Uzmanlar Meclisi” tarafından belirlenecek. 

Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçmesi bekleniyor. Iran International'da yer alan habere göre Uzmanlar Meclisi, yeni dini lider olarak Mücteba Hamaney’i seçecek. 

Mücteba Hamaney, babasının en güçlü halefi olarak biliniyor. New York Times’a konuşan üç İranlı yetkili Mücteba Hamaney’in açık ara en önde olan aday olduğunu belirtti.

Mücteba Hamaney kimdir?

Ali Hamaney’in 6 çocuğundan biri olan Mücteba Hamaney, 1969 yılında doğdu. Son yıllarda babasının aldığı kararlarda etkili olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, İran’daki güvenlik ve askeri kurumlarla yakın ilişkiye sahip. 

Mücteba Hamaney’in sağa kolunu kullanamadığı iddia edildi. İddialara göre Hamaney, 1980’li yıllarda uğradığı suikast girişimi sonrası sağ kolunu kullanamaz hale geldi.

