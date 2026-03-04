Herkes Bu İsmi Konuşuyor: İran’da Hamaney’in Yerine Kim Geçecek?

Hamaney’in ölümü sonrası İran’da 40 günlük yas ilan edildi. Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından şimdi akıllarda tek bir soru var: Yerine kim geçecek? 37 yıldır dini lider olarak ülkeyi yöneten Hamaney’in yerine geçecek isim “Uzmanlar Meclisi” tarafından belirlenecek.

Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçmesi bekleniyor. Iran International'da yer alan habere göre Uzmanlar Meclisi, yeni dini lider olarak Mücteba Hamaney’i seçecek.

Mücteba Hamaney, babasının en güçlü halefi olarak biliniyor. New York Times’a konuşan üç İranlı yetkili Mücteba Hamaney’in açık ara en önde olan aday olduğunu belirtti.