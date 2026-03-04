onedio
Aşıdan Mamaya, Bezden Kıyafete: Bir Anne Bebeğinin Aylık Masrafını Kalem Kalem Hesapladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 12:15

Bir anne, 5 aylık bebeğinin aylık masraflarını kalem kalem hesapladı. Aşıdan mamaya, bezden kıyafete kadar tüm giderleri paylaşan annenin açıkladığı toplam tutar sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

Anne, öncelikle devlet tarafından karşılanmayan menenjit aşılarının maliyetine değindi.

“Beşinci ayda devletin karşılamadığı menenjit aşılarımız vardı. İkisi 5.943 TL.”

Bebeğinin günlük beslenme rutinini de anlatan anne, mama ve bez giderlerinin de ciddi bir kalem oluşturduğunu söyledi.

“Benim kızım günde 6 ila 8 defa 120 cc mama içiyor. Bir kutu mama 6 günde bitiyor. 600 gramlık 6 kutu mama ortalama 4.000 TL.”

Bez ve ıslak mendil giderlerini de paylaşan anne şunları söyledi:

“Bir ayda büyük paket bezlerden iki tane kullanıyoruz; ikisi ortalama 700 TL. Islak mendil de bir ayda yaklaşık 6 paket gidiyor, o da 300 TL.”

Beşinci ayda ek gıdaya başladıklarını söyleyen anne, bu süreçte yeni alışverişler yapmak zorunda kaldığını belirtti.

“Mama sandalyesinden tabağına, tenceresine, kaşığına, önlüğüne kadar birçok şey almak zorunda kaldım. O da toplamda 7.381 TL tuttu.”

Bebeğinin büyümesiyle birlikte yeni kıyafetler almak zorunda kaldığını da ekleyen anne, şu bilgileri verdi:

“Artık 3-6 ay kıyafetlerine sığmadığı için birkaç zıbın ve kıyafet aldık. Onlar da yaklaşık 3.000 TL tuttu.”

Anne ayrıca oyuncak, vitamin ve eczane masraflarının da önemli bir gider olduğunu belirtti.

“Oyuncağıydı, vitaminleriydi, hastalıktan dolayı eczane masraflarıydı; onlar da yaklaşık 4.000 TL tuttu.”

Tüm kalemleri topladığında ortaya çıkan rakamı paylaşan anne, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi beş aylık bir bebeğin aylık harcamalarını açıklıyorum: 25.324 TL. Bebeklerimiz için tabii ki her şey feda olsun. Bakalım altıncı ayda bizleri neler bekliyor?”

