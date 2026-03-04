Aşıdan Mamaya, Bezden Kıyafete: Bir Anne Bebeğinin Aylık Masrafını Kalem Kalem Hesapladı

“Mama sandalyesinden tabağına, tenceresine, kaşığına, önlüğüne kadar birçok şey almak zorunda kaldım. O da toplamda 7.381 TL tuttu.”

Bebeğinin büyümesiyle birlikte yeni kıyafetler almak zorunda kaldığını da ekleyen anne, şu bilgileri verdi:

“Artık 3-6 ay kıyafetlerine sığmadığı için birkaç zıbın ve kıyafet aldık. Onlar da yaklaşık 3.000 TL tuttu.”

Anne ayrıca oyuncak, vitamin ve eczane masraflarının da önemli bir gider olduğunu belirtti.

“Oyuncağıydı, vitaminleriydi, hastalıktan dolayı eczane masraflarıydı; onlar da yaklaşık 4.000 TL tuttu.”

Tüm kalemleri topladığında ortaya çıkan rakamı paylaşan anne, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi beş aylık bir bebeğin aylık harcamalarını açıklıyorum: 25.324 TL. Bebeklerimiz için tabii ki her şey feda olsun. Bakalım altıncı ayda bizleri neler bekliyor?”