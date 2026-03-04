onedio
İsrail'de Şok Eden iPhone Detayı! Gözaltına Alınan Türk Muhabir: "Telefonumu Benden Önce Açmışlar"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 12:38

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’de gözaltına alınmıştı. 9 saatin ardından serbest bırakılan Emrah Çakmak, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Çakmak,  iPhone telefonunun şifresini paylaşmamasına rağmen cihazın açıldığını açıkladı.

Emrah Çakmak'ın anlattıkları şöyle:

"Telefonumu benden önce açmışlar."

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de gözaltına alındı. Telefonlarına da el konulan iki isim yaklaşık 9 saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı. İsrail’in usulsüz müdahalesine art arda tepkiler geldi. Emrah Çakmak, gözaltında neler yaşadıklarını anlattı. 

Çakmak, iPhone’da şifre verilmeden kilidin açılmasının mümkün olmadığı iddia edilirken bu iddiayı çürüten bir olay yaşandığını dile getirdi.

Çakmak, şifresini vermediği halde İsrail güvenlik birimleri tarafından telefonunun açıldığını söyledi. Çakmak, “Enteresan olan şu, telefonumu benden önce açmışlar. Nasıl açmışlar bilmiyorum. O ismi vermeye çalıştığımda telefon arama kısmına yazmadan o ismi gördüm. Telefonum bir şekilde açılmış” dedi.

