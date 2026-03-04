İsrail'de Şok Eden iPhone Detayı! Gözaltına Alınan Türk Muhabir: "Telefonumu Benden Önce Açmışlar"
İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’de gözaltına alınmıştı. 9 saatin ardından serbest bırakılan Emrah Çakmak, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Çakmak, iPhone telefonunun şifresini paylaşmamasına rağmen cihazın açıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emrah Çakmak'ın anlattıkları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Telefonumu benden önce açmışlar."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın