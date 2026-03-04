Antarktika’da Bulunan 68 Milyon Yıllık Dev Yumurta Gizemini Koruyor
Antarktika’da bulunan devasa fosil, bilim dünyasını yıllardır meşgul ediyor. 68 milyon yıllık geçmişe sahip olan yapı, alışılmış dinozor yumurtalarına hiç benzemiyor. İnce kabuğu, dev boyutu ve deniz sürüngenleriyle kurduğu bağ tartışmaları alevlendirdi. En şaşırtıcı nokta ise yumurtladığı düşünülen canlı grubunun daha önce doğurarak çoğaldığının kabul edilmesiydi.
68 milyon yıllık taş sandılar, dev sürüngen yumurtası çıktı
Dinozor değil ama dinozor kadar büyük bir canlıya ait
Antarktika’da fosil aramak başlı başına zorlu bir süreç
