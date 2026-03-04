Antarktika’da Bulunan 68 Milyon Yıllık Dev Yumurta Gizemini Koruyor

İlk tahmin doğal olarak dinozor yönündeydi. Ancak kabuk yapısı klasik dinozor yumurtalarına uymuyor. Kireçli kalın tabaka yerine ince ve esnek bir yapı söz konusu. Hatta fosilin kırılmak yerine içe doğru katlanmış olması, yumuşak kabuklu özellik taşıdığını gösteriyor. Üstelik kabukta belirgin gözenekler de yok.

Araştırmacılar, en olası adayın 7 metreyi aşabilen dev deniz sürüngenleri olduğunu düşünüyor. Özellikle mosazorlar öne çıkıyor. İlginç olan şu ki, mosazorların daha önce canlı doğum yaptığı kabul ediliyordu. Eğer tahmin doğruysa, deniz sürüngenlerinin üreme stratejileri yeniden yazılmak zorunda kalacak.