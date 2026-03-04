onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Antarktika’da Bulunan 68 Milyon Yıllık Dev Yumurta Gizemini Koruyor

Antarktika’da Bulunan 68 Milyon Yıllık Dev Yumurta Gizemini Koruyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 13:11

Antarktika’da bulunan devasa fosil, bilim dünyasını yıllardır meşgul ediyor. 68 milyon yıllık geçmişe sahip olan yapı, alışılmış dinozor yumurtalarına hiç benzemiyor. İnce kabuğu, dev boyutu ve deniz sürüngenleriyle kurduğu bağ tartışmaları alevlendirdi. En şaşırtıcı nokta ise yumurtladığı düşünülen canlı grubunun daha önce doğurarak çoğaldığının kabul edilmesiydi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

68 milyon yıllık taş sandılar, dev sürüngen yumurtası çıktı

68 milyon yıllık taş sandılar, dev sürüngen yumurtası çıktı

2011 yılında Seymour Adası’nda bulunan 28’e 18 santimetrelik taş, uzun süre müzede ne olduğu anlaşılmadan bekledi. Şili Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’ndeki koleksiyonun sıradan parçalarından biri sanılıyordu. Ta ki 2018’de Teksas Üniversitesi’nden Profesör Julia Clarke örneğin yumurta olabileceğini öne sürünceye kadar.

2020’de yayımlanan bilimsel çalışma, keşfi resmileştirdi ve türe Antarcticoolithus bradyi adı verildi. Boyut açısından fil kuşu yumurtasından biraz küçük olsa da, kuş olmayan dinozorlara ait bilinen tüm yumurtalardan hacim olarak yaklaşık üçte bir daha büyük. Yani karşı karşıya olunan şey, tarihte kaydedilmiş en iri sürüngen yumurtalarından biri.

Dinozor değil ama dinozor kadar büyük bir canlıya ait

Dinozor değil ama dinozor kadar büyük bir canlıya ait

İlk tahmin doğal olarak dinozor yönündeydi. Ancak kabuk yapısı klasik dinozor yumurtalarına uymuyor. Kireçli kalın tabaka yerine ince ve esnek bir yapı söz konusu. Hatta fosilin kırılmak yerine içe doğru katlanmış olması, yumuşak kabuklu özellik taşıdığını gösteriyor. Üstelik kabukta belirgin gözenekler de yok.

Araştırmacılar, en olası adayın 7 metreyi aşabilen dev deniz sürüngenleri olduğunu düşünüyor. Özellikle mosazorlar öne çıkıyor. İlginç olan şu ki, mosazorların daha önce canlı doğum yaptığı kabul ediliyordu. Eğer tahmin doğruysa, deniz sürüngenlerinin üreme stratejileri yeniden yazılmak zorunda kalacak.

Antarktika’da fosil aramak başlı başına zorlu bir süreç

Antarktika’da fosil aramak başlı başına zorlu bir süreç

Kıtanın büyük bölümü kalın buz tabakası altında. Bu nedenle tarih öncesi yaşama dair veriler çoğunlukla Güney Avustralya gibi, geçmişte Antarktika ile bağlantılı kara parçalarından geliyor. Seymour Adası ise nadir açık pencerelerden biri.

Antarcticoolithus bradyi üzerine yayımlanan çalışmadan sonra alternatif güçlü hipotez ortaya atılmış değil. Ancak keşif, erken dönem dinozor yumurtalarının sert mi yoksa yumuşak kabuklu mu olduğu tartışmalarında sıkça referans gösteriliyor. Yani yalnızca tekil bir fosil değil, tarih öncesi üreme evrimini anlamada kritik bir dönüm noktası olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın