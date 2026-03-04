onedio
Kerimcan Durmaz Operasyon Geçirdiğini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
04.03.2026 - 13:32

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yıllardır hem renkli kişiliği hem de DJ performansları ve çıkardığı şarkılarla magazin gündeminde sık sık kendine yer buluyor. Son dönemde özellikle YouTube’da yayınladığı videolarlatakipçileriyle daha sık buluşan Durmaz, bu kez yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti. Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Bir zamanlar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ün kazanan Durmaz, bugünlerde özellikle YouTube’da yayınladığı videolar ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kerimcan Durmaz, son yıllarda sadece internet paylaşımlarıyla değil aynı zamanda DJ performansları ve çıkardığı şarkılarla da gündeme geliyor. 2015’te sosyal medya videolarıyla ün kazanan Durmaz, daha sonra İstanbul’a dönerek DJ’lik yapmaya başladı ve müzik dünyasına da adım attı. 

Durmaz, son zamanlarda YouTube kanalında yayınladığı videolarla yeniden dikkat çekmeye başladı.

Kerimcan Durmaz ayrıca son paylaşımında bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kerimcan Durmaz, 'Canlarım ben dün ufak bir operasyon geçirdim, iyi hissedene kadar istirahat etmem gerekiyor çünkü biraz ağrım var. Bu hafta maalesef bir YouTube içeriği yayınlayamayacağım. Anlayışınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim' notuyla operasyon geçirdiğini açıkladı.

