Tablet Reis’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
04.03.2026 - 11:03

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran ve “Tablet Reis” lakabıyla tanınan Onurcan Güzel, bu kez yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Fenomen, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çekiyor. Özellikle kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı geçirdiğini açıklayan Tablet Reis’in son hali sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Sosyal medyada yıllar önce viral olan videolarıyla tanınan Onurcan Güzel, nam-ı diğer Tablet Reis, bu kez geçirdiği estetik operasyonlar ve yaptığı dikkat çeken açıklamalarla yeniden gündemde.

Bir dönem internetin en çok konuşulan fenomenlerinden biri haline gelen genç isim, son paylaşımında hem yaşadığı estetik sürecini hem de aldığı eleştirilerin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı. Özellikle yüzündeki değişim ve yaptığı açıklamalar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamıştı.

Onurcan Güzel'in son açıklamaları korkutmuştu:

Kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı geçirdiğini açıklayan fenomen, yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Onurcan Güzel, estetik işlemlere devam edeceğini daha önce duyurmuştu. Fenomen isim paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kendimi daha yeterli hissedeceğim, daha iyi olacağım, güzel olacağım. Bana sürekli çirkin dediniz, yetersiz hissettirdiniz. Ben de insanım, duygularım var. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak. Geriye 3 ameliyat daha var, iyileşir iyileşmez onları da yapacağım.'

