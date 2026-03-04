Tablet Reis’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
Bir dönem sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran ve “Tablet Reis” lakabıyla tanınan Onurcan Güzel, bu kez yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Fenomen, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çekiyor. Özellikle kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı geçirdiğini açıklayan Tablet Reis’in son hali sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.
Kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı geçirdiğini açıklayan fenomen, yüzündeki değişimle dikkat çekti.
