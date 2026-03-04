Tom Hallond'la Evlendiği İddia Edilen Zendaya’nın 12 Saniyede Sildiği Paylaşım Gündemi Karıştırdı
Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır hem uyumları hem de güçlü ilişkileriyle hayranlarının radarından düşmüyor. Spider-Man serisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikili, hakkında ortaya atılan “gizlice evlendiler” iddiaları magazin gündemini adeta salladı.
Zendaya’nın evlilik söylentilerine kısa süre içinde sildiği iddia edilen bir story ile yanıt verdiği söylentileri sosyal medyada gündem oldu.
Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Tom Holland ve Zendaya, yıllardır hem kariyerleri hem de ilişkileriyle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.
Tüm bu söylentiler devam ederken sosyal medyada bir başka iddia daha ortaya atıldı.
