onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tom Hallond'la Evlendiği İddia Edilen Zendaya’nın 12 Saniyede Sildiği Paylaşım Gündemi Karıştırdı

Tom Hallond'la Evlendiği İddia Edilen Zendaya’nın 12 Saniyede Sildiği Paylaşım Gündemi Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 10:08

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır hem uyumları hem de güçlü ilişkileriyle hayranlarının radarından düşmüyor. Spider-Man serisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikili, hakkında ortaya atılan “gizlice evlendiler” iddiaları magazin gündemini adeta salladı. 

Zendaya’nın evlilik söylentilerine kısa süre içinde sildiği iddia edilen bir story ile yanıt verdiği söylentileri sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Tom Holland ve Zendaya, yıllardır hem kariyerleri hem de ilişkileriyle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Tom Holland ve Zendaya, yıllardır hem kariyerleri hem de ilişkileriyle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Marvel evreninde birlikte rol aldıkları Spider-Man serisiyle yolları kesişen ikili, set arkadaşlığını zamanla romantik bir ilişkiye dönüştürmüş Hollywood çiftleri arasında özel bir yere yerleşmişti. İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Holland ve Zendaya, nadiren birlikte görüntülenmelerine rağmen birbirlerine olan destekleri ve uyumlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son günlerde ise çift hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Özellikle Zendaya’nın stilisti Law Roach’un yaptığı bir açıklamanın ardından “çift gizlice evlendi mi?” sorusu magazin gündemini adeta ele geçirdi. Hatta iddiaların büyümesiyle birlikte internette yapay zeka ile oluşturulan bazı kareler dolaşıma girdi ve birçok kullanıcı bu görüntülerin gerçekten Holland ve Zendaya’nın gizli düğününe ait olup olmadığını tartışmaya başladı.

Tüm bu söylentiler devam ederken sosyal medyada bir başka iddia daha ortaya atıldı.

Tüm bu söylentiler devam ederken sosyal medyada bir başka iddia daha ortaya atıldı.

İddiaya göre Zendaya, Instagram’da paylaşıp yalnızca 12 saniye sonra sildiği bir story ile evlilik söylentilerine yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda ünlü oyuncunun şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

“Henüz tarihi konuşmadık bile… Law sadece ortalığı karıştırmaya çalışıyor… Onun nasıl biri olduğunu bilirsiniz.”

Ancak bu story’nin gerçekten Zendaya tarafından paylaşılıp paylaşılmadığına dair kesin bir kanıt henüz yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın