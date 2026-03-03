onedio
Yüz Nakli Geçiren Didem Ceran'ın Yüzündeki Komplikasyon Şaşırttı!

Yüz Nakli Geçiren Didem Ceran'ın Yüzündeki Komplikasyon Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.03.2026 - 15:00

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaşadığı her süreci takipçileriyle paylaşan Ceran,  hem geçirdiği ağır operasyonla hem de yaptığı sağlık açıklamasıyla adeta herkesi şaşkına çevirmişti. Ceran'ın son paylaşımı ise dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım…

Survivor yarışmasından bu yana adını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Didem Ceran, açıklamaları ve radikal kararlarıyla gündem olmayı başarıyor.

Survivor yarışmasından bu yana adını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Didem Ceran, açıklamaları ve radikal kararlarıyla gündem olmayı başarıyor.

Şubat 2026 başında Güney Kore’de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren iki aşamalı bir ameliyat geçiren Ceran, yüz yapısını baştan aşağı yeniledi.

Anlattıklarına göre çene kemikleri yeniden yapılandırıldı, geriye alındı; kesilen kemiklerden çıkan doku toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı. Bununla da bitmedi…

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme, lifting ve göğsünde yıllar önce patlayan silikonların temizlenmesi de operasyon kapsamında yapıldı. Türkiye’de geçirdiği daha “basit” bir ameliyatta bile günlerce ağrı çektiğini söyleyen Ceran, Kore’deki bu ağır operasyona rağmen neredeyse hiç ağrı hissetmediğini belirtti.

Didem Ceran, ameliyat sürecini anlatırken uzun süredir sakladığı gerçeği de açıkladı.

Kanser olduğunu açıklayan Ceran'ın o paylaşımından bahsetmiştik:

Tüm bu sürecin ardından yaptığı son paylaşımda ise kaş bölgesinde saç çıktığını söylemesi takipçilerini bir kez daha şaşkına çevirdi.

Didem Ceran'ın ameliyat ve tedavi sürecinin vücudunda yarattığı değişimler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ceran, son paylaşımlarında kaş bölgesinde saç çıktığını söyleyerek takipçilerini şaşırttı. 'Heralde yanlışlıkla yüzü nakledilen kişinin alnı kaşıma denk geldi.' şeklinde konuşan Ceran şaşkınlık yarattı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
