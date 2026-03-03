Yüz Nakli Geçiren Didem Ceran'ın Yüzündeki Komplikasyon Şaşırttı!
Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaşadığı her süreci takipçileriyle paylaşan Ceran, hem geçirdiği ağır operasyonla hem de yaptığı sağlık açıklamasıyla adeta herkesi şaşkına çevirmişti. Ceran'ın son paylaşımı ise dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım…
Survivor yarışmasından bu yana adını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Didem Ceran, açıklamaları ve radikal kararlarıyla gündem olmayı başarıyor.
Tüm bu sürecin ardından yaptığı son paylaşımda ise kaş bölgesinde saç çıktığını söylemesi takipçilerini bir kez daha şaşkına çevirdi.
