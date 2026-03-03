Yüz Nakli Geçiren Didem Ceran'ın Yüzündeki Komplikasyon Şaşırttı!

Şubat 2026 başında Güney Kore’de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren iki aşamalı bir ameliyat geçiren Ceran, yüz yapısını baştan aşağı yeniledi.

Anlattıklarına göre çene kemikleri yeniden yapılandırıldı, geriye alındı; kesilen kemiklerden çıkan doku toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı. Bununla da bitmedi…

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme, lifting ve göğsünde yıllar önce patlayan silikonların temizlenmesi de operasyon kapsamında yapıldı. Türkiye’de geçirdiği daha “basit” bir ameliyatta bile günlerce ağrı çektiğini söyleyen Ceran, Kore’deki bu ağır operasyona rağmen neredeyse hiç ağrı hissetmediğini belirtti.

Didem Ceran, ameliyat sürecini anlatırken uzun süredir sakladığı gerçeği de açıkladı.