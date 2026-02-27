Yaptırdığı Estetiklerle Dikkat Çeken Didem Ceran Kansere Yakalandığını Açıkladı!

Ameliyat süreciyle ilgili gelişmeleri paylaşan ünlü isim, kansere yakalandığını açıkladı. Ceran, açıklamasında 'Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor. 'Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir.Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım.' ifadelerini kullandı.

Fakat çok geçemeden o açıklamayı sildi. Yerine 'Not: Bir önceki açıklamayı kaldırıp bunu yazmamın sebebi kimseyi üzmek istememem. Yanlış anlaşılma veya gereksiz kaygı yaratabilecek bir metin olmasın diye daha sade, sürece odaklı bir versiyonla değiştirdim.' ifadelerini kullanan Didem Ceran'a destek mesajları geldi.