Yaptırdığı Estetiklerle Dikkat Çeken Didem Ceran Kansere Yakalandığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 12:02

Yüzüne yaptırdığı radikal estetik operasyonlarla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Didem Ceran, ameliyat sürecini adım adım takipçileriyle paylaşmış, iyileşme dönemini tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermişti. Ünlü isim, yaptığı duygusal paylaşımda göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Bir dönem Survivor Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, son yıllarda ekranlardan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Özellikle yüzüne yaptırdığı işlemler ve geçirdiği radikal değişimle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Ceran, estetik sürecini adım adım takipçileriyle paylaşarak dikkat çekmişti.

Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı operasyonla estetik operasyonlarını paylaşmaya başlamıştı. “Yüz nakli” olarak anılan bu süreç; çene hattı düzenlemesi, elmacık kemiği şekillendirme, göz çevresi müdahaleleri ve yüz hatlarını yeniden yapılandırmaya yönelik cerrahi işlemleri kapsayan geniş bir operasyon olarak öne çıktı.

Operasyon sonrası şişlik, morluk ve yüz kaslarındaki hassasiyeti sansürsüz şekilde paylaşan Ceran, bir aylık iyileşme dönemini detaylı biçimde sosyal medyada yayınladı.

Didem Ceran son paylaşımında yaşadığı sağlık sorunundan bahsederek göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Ameliyat süreciyle ilgili gelişmeleri paylaşan ünlü isim, kansere yakalandığını açıkladı. Ceran, açıklamasında 'Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor. 'Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir.Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım.' ifadelerini kullandı.

Fakat çok geçemeden o açıklamayı sildi. Yerine 'Not: Bir önceki açıklamayı kaldırıp bunu yazmamın sebebi kimseyi üzmek istememem. Yanlış anlaşılma veya gereksiz kaygı yaratabilecek bir metin olmasın diye daha sade, sürece odaklı bir versiyonla değiştirdim.' ifadelerini kullanan Didem Ceran'a destek mesajları geldi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
