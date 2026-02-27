Yaptırdığı Estetiklerle Dikkat Çeken Didem Ceran Kansere Yakalandığını Açıkladı!
Yüzüne yaptırdığı radikal estetik operasyonlarla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Didem Ceran, ameliyat sürecini adım adım takipçileriyle paylaşmış, iyileşme dönemini tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermişti. Ünlü isim, yaptığı duygusal paylaşımda göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Survivor Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, son yıllarda ekranlardan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Didem Ceran son paylaşımında yaşadığı sağlık sorunundan bahsederek göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın