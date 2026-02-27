onedio
A.B.İ. Dizisi Ara Veriyor: Yeni Bölüm Ne Zaman?

27.02.2026 - 13:07

Televizyon ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşmayacak. Yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Dizinin takipçileri sosyal medyada “Yeni bölüm neden yok?” sorusunu sormaya başladı. Bir değişiklik olmazsa A.B.İ. bir haftalık yayın arası verecek.

ATV’de yayınlanan A.B.İ. yeni sezonun iddialı işlerinden oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun süre ekranlara ara vermesinin ardından A.B.İ. ile dönüş yapması projeye beklentiyi artırmıştı. Yalı Çapkını’nda oynayan Afra Saraçoğlu’nun da dizide kadın başrole hayat verecek olması olumlu anlamda epey etken olmuştu. Dizi her salı yeni bölümüyle ekrana gelirken önümüzdeki hafta için bir gelişme yaşandı.

A.B.İ. önümüzdeki hafta ara verecek ve yayınlanmayacak.

Set çalışmaları devam ediyor. Çekim takviminde herhangi bir aksama bulunmuyor ama A.B.İ. dizisi 3 Mart akşamı ekranda olmayacak. İzleyiciler yeni bölümü 10 Mart’ta izleyebilecek. Yapım, kısa bir aranın ardından yayın akışına yeniden dahil olacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
