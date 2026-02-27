A.B.İ. Dizisi Ara Veriyor: Yeni Bölüm Ne Zaman?
Televizyon ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşmayacak. Yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Dizinin takipçileri sosyal medyada “Yeni bölüm neden yok?” sorusunu sormaya başladı. Bir değişiklik olmazsa A.B.İ. bir haftalık yayın arası verecek.
ATV’de yayınlanan A.B.İ. yeni sezonun iddialı işlerinden oldu.
A.B.İ. önümüzdeki hafta ara verecek ve yayınlanmayacak.
