A.B.İ. Dizisi Ara Veriyor: Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun süre ekranlara ara vermesinin ardından A.B.İ. ile dönüş yapması projeye beklentiyi artırmıştı. Yalı Çapkını’nda oynayan Afra Saraçoğlu’nun da dizide kadın başrole hayat verecek olması olumlu anlamda epey etken olmuştu. Dizi her salı yeni bölümüyle ekrana gelirken önümüzdeki hafta için bir gelişme yaşandı.