Usta Oyuncu Bilge Şen Mafya Dizilerine Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
27.02.2026 - 11:58

Tiyatro ve televizyonun deneyimli isimlerinden Bilge Şen, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır pek çok projede izleyici karşısına çıkan oyuncu, sektördeki tercihlerine dair net konuştu. Özellikle mafya temalı yapımlara mesafeli olduğunu söyledi. Bu tür dizilerde rol almak istemediğini açık bir dille ifade etti. Açıklamasında gençler üzerindeki etkiden söz etti.

Bilge Şen, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan usta oyuncularımızdan.

Televizyon izleyicisi onu özellikle Eşref Saati ve Aramızda Kalsın dizilerindeki performansıyla hatırlıyor. Usta oyuncu verdiği bir röportajda sektörle ilgili düşüncelerini paylaştı. Mafya içerikli diziler hakkında konuşurken oldukça netti. Bu tür yapımlarda yer almak istemediğini söyledi. Şen, gençlerin ekranda gördüklerinden etkilendiğini düşündüğünü belirtti. Özellikle ergenlik çağındaki çocukların rol modelleri konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladı. 

'Ben mafya dizilerinde oynamak istemiyorum. Benim ülkemin 15 yaşındaki çocukları onları göre göre mafya oldu. En küçük tartışmada bıçak sokuyor arkadaşına.'

