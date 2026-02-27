Usta Oyuncu Bilge Şen Mafya Dizilerine Tepki Gösterdi

Televizyon izleyicisi onu özellikle Eşref Saati ve Aramızda Kalsın dizilerindeki performansıyla hatırlıyor. Usta oyuncu verdiği bir röportajda sektörle ilgili düşüncelerini paylaştı. Mafya içerikli diziler hakkında konuşurken oldukça netti. Bu tür yapımlarda yer almak istemediğini söyledi. Şen, gençlerin ekranda gördüklerinden etkilendiğini düşündüğünü belirtti. Özellikle ergenlik çağındaki çocukların rol modelleri konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladı.

'Ben mafya dizilerinde oynamak istemiyorum. Benim ülkemin 15 yaşındaki çocukları onları göre göre mafya oldu. En küçük tartışmada bıçak sokuyor arkadaşına.'