İran’ı Bombalayan ABD’nin F-35 Savaş Uçağı Hasar Alınca Acil İniş Yaptı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 19:56

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), F-35 savaş uçağının İran görevi sırasında hasar aldığını açıkladı ve uçağın Orta Doğu’da bulunan ABD’ye ait bir hava üssüne acil iniş yaptığını duyurdu.

ABD ve İsrail, İran’a bomba yağdırmaya devam ederken, ABD’ye ait F-35 savaş uçağının hedef alındığı ortaya çıktı.

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran’dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, 'ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinden birine acil iniş yaptığı' iddialarına yanıt verdi.

İran semalarında uçan F-35’in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, 'Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz.' ifadesini kullandı.

F-35 Savaş Uçağının Özellikleri Neler?

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
