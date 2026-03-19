İran’ı Bombalayan ABD’nin F-35 Savaş Uçağı Hasar Alınca Acil İniş Yaptı

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran’dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, 'ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinden birine acil iniş yaptığı' iddialarına yanıt verdi.

İran semalarında uçan F-35’in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, 'Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz.' ifadesini kullandı.