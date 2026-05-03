Eski Türklerin 12 Hayvanlı Takvimi: Çin'den Önce mi Sonra mı?

Metehan Bozkurt
03.05.2026 - 18:32

Bozkırda zaman, bugün bildiğimiz gibi soyut bir kavram değil; doğayla ve hayvanlarla iç içe bir sistemdi. Eski Türklerin 12 hayvanlı takvimi de bu anlayışın en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak akıllardaki asıl soru hâlâ aynı: Bu sistem Çin’den mi geldi, yoksa Orta Asya’da bağımsız mı doğdu?

Türk-Moğol 12 hayvanlı takvim, yılı hayvan isimleriyle adlandıran ve 12 yıllık döngüler halinde işleyen geleneksel bir zaman sistemidir.

Sıçan ile başlayıp Domuz ile biten bu döngü, Orta Asya bozkır kültüründe yaygın şekilde kullanılmış; zamanla Uygurlar aracılığıyla farklı bölgelere taşınmıştır.

Takvimin klasik dizilimi şu şekildedir:

Sıçan (Küskü), Sığır (Ud), Pars (Bars), Tavşan (Tavışgan), Ejder (Lu), Yılan, At (Yund), Koyun, Maymun (Biçin), Tavuk (Takagu), Köpek (İt), Domuz (Tonguz).

Bu adlandırmalar Eski Türkçe kökenlidir ve farklı Türk lehçelerinde küçük ses değişimleri görülür. Ancak dizilim büyük ölçüde sabittir.

Kaşgarlı Mahmud ve İlk Yazılı Kayıtlar

Türk dünyasında 12 hayvanlı takvime dair en erken ve en sistemli kayıt, Kaşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılda yazdığı Dîvânu Lugâti’t-Türk eserinde yer alır. Kaşgarlı, Türklerin yılları hayvan adlarıyla andığını ve olayları bu şekilde tarihlediğini aktarır.

Ayrıca Orhun Yazıtları’nda (8. yüzyıl) “yılan yılı”, “tavşan yılı” gibi yıl adlandırmalarına işaret eden ifadeler bulunur. Bu durum sistemin Kaşgarlı’dan çok daha önce kullanıldığını gösterir.

Çin Takvimi ile İlişki: Köken Tartışması

Akademik literatürde en önemli tartışma şudur:

12 hayvanlı takvim Çin kökenli mi, yoksa Orta Asya’da bağımsız mı gelişti?

Çin takvimi 12 hayvanı, 10 göksel kök ile birleştirerek 60 yıllık (sexagesimal) döngü oluşturur. Türk-Moğol sistemi ise daha sade biçimde yalnızca 12 yıllık döngüye dayanır.

Bu fark, iki sistemin birebir aynı olmadığını gösterir.

Güncel Türkoloji görüşü genellikle şu noktada birleşir:

  • Bozkır kültüründe hayvan temelli zaman algısı zaten vardı.

  • Uygurlar döneminde Çin takvim sistemiyle temas sonucu bir sentezleşme (kültürel etkileşim) yaşandı.

  • Moğollar ve Türkler bu sistemi kendi kültürel yapılarıyla yeniden şekillendirdi.

Komşu Kültürlerde Yansımalar

12 hayvanlı takvim farklı coğrafyalarda uyarlanmıştır:

  • Tibet takvimi, Moğol etkisiyle benzer bir sistem geliştirmiştir.

  • Vietnam takviminde Tavşan yerine Kedi kullanılır.

  • Kore ve Japonya takvimleri Çin modeline daha yakındır.

  • Bulgar Türklerine ait Nominalia (Hükümdar Listesi), hayvan adlı yıl kullanımına dair erken Avrupa örneklerinden biridir.

Sosyal ve Kültürel Kullanım

Türk halklarında bu takvim sadece kronolojik bir sistem değil, aynı zamanda karakter ve kader yorumlama aracı olarak da kullanılmıştır.

Geleneksel inanışlara göre:

  • Pars yılında doğanlar daha atılgan,

  • Koyun yılında doğanlar daha uyumlu,

  • Sıçan yılında doğanlar ise daha zeki ve çevik kabul edilirdi.

Kazakistan gibi bazı Türk topluluklarında 12 yıllık döngünün tamamlanması (müşel yaşı) hâlâ sembolik olarak kutlanmaktadır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
