Eski Türklerin 12 Hayvanlı Takvimi: Çin'den Önce mi Sonra mı?

Türk dünyasında 12 hayvanlı takvime dair en erken ve en sistemli kayıt, Kaşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılda yazdığı Dîvânu Lugâti’t-Türk eserinde yer alır. Kaşgarlı, Türklerin yılları hayvan adlarıyla andığını ve olayları bu şekilde tarihlediğini aktarır.

Ayrıca Orhun Yazıtları’nda (8. yüzyıl) “yılan yılı”, “tavşan yılı” gibi yıl adlandırmalarına işaret eden ifadeler bulunur. Bu durum sistemin Kaşgarlı’dan çok daha önce kullanıldığını gösterir.

Çin Takvimi ile İlişki: Köken Tartışması

Akademik literatürde en önemli tartışma şudur:

12 hayvanlı takvim Çin kökenli mi, yoksa Orta Asya’da bağımsız mı gelişti?

Çin takvimi 12 hayvanı, 10 göksel kök ile birleştirerek 60 yıllık (sexagesimal) döngü oluşturur. Türk-Moğol sistemi ise daha sade biçimde yalnızca 12 yıllık döngüye dayanır.

Bu fark, iki sistemin birebir aynı olmadığını gösterir.

Güncel Türkoloji görüşü genellikle şu noktada birleşir: