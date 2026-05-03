Kalp Doktoru Uyardı: Bu Gıdaları Tüketmek Kalp Sağlığını Tehlikeye Atıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 15:05

Kalp hastalıkları dünya genelinde en yaygın sağlık sorunları arasında yer alırken, uzmanlar riskin büyük ölçüde günlük alışkanlıklara bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Bir kardiyolog, özellikle sık tüketilen bazı gıdaların kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, uzak durulması gereken besinleri tek tek açıkladı.

Kalp sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarının kritik rol oynadığı bir kez daha gündemde.

Bir kardiyolog, kalp hastalıkları riskini azaltmak isteyenlerin özellikle uzak durması gereken gıdaları açıkladı.

Birleşik Krallık’ta 7,6 milyondan fazla kişinin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla yaşadığı, her yıl yaklaşık 100 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Uzmanlara göre bu tabloyu değiştirmek ise büyük ölçüde yaşam tarzı değişikliklerine bağlı.

ABD’de görev yapan kardiyolog Dr. Darius Farzad, beslenmenin kalp sağlığındaki etkisini “denklemin en büyük parçalarından biri” olarak tanımlıyor.

Farzad’a göre özellikle şu gıdalar risk oluşturuyor:

  • Kızartılmış yiyecekler

  • Aşırı şekerli gıdalar ve tatlılar

  • Gazlı ve şekerli içecekler

  • İşlenmiş gıdalar

  • Beyaz makarna ve pirinç gibi “boş karbonhidratlar”

Uzmanlar ayrıca şu ürünlerin de sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor:

  • Beyaz ekmek

  • Paketli kahvaltılık gevrekler

  • Bisküvi, kek ve hamur işleri

  • Cips ve atıştırmalıklar

  • Sosis gibi işlenmiş et ürünleri

  • Yüksek yağlı süt ürünleri

  • Fast food ve paket servis ürünleri

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın