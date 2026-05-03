Ürün Açıklaması Yazarken İlham Perisi Kaçanlara Saniyeler İçinde Çözüm Sunan Yapay Zeka Taktikleri

Ceren Özer
03.05.2026 - 16:01

Her gün onlarca ürün girişi yaparken beyninizin yandığını, kelimelerin birbirine girdiğini biliyoruz. 'Kaliteli, şık, uygun fiyatlı' üçgeninden kurtulup satışları uçuracak o sihirli dokunuş için yapay zekayı asistanınız yapmanın tam vakti!

1. Ürününüzün etrafında duygusal bir hikaye kurgulayın.

Sadece ürünün boyunu, enini veya malzemesini yazmak soğuk bir teknik şartnameden farksızdır ve kimsenin kalbine dokunmaz. Yapay zekaya ürünün kullanılacağı o 'mükemmel anı' tarif ettirin. Örneğin; bir kamp sandalyesi satıyorsanız, 'Bana yıldızların altında, ateş başında kahvesini yudumlayan birinin huzurunu anlatan bir giriş yaz' diyebilirsiniz. İnsanlar bir nesneyi değil, o nesnenin hayatlarına katacağı o eşsiz hissi satın alırlar.

2. Metni profesyonel AIDA formülüyle yapılandırın.

Pazarlamanın o meşhur 'Dikkat, İlgi, Arzu ve Eylem' dörtlüsünü yapay zekaya bir emir kipiyle verin. Sizin yerinize önce merak uyandıran bir başlık atar, sonra ürünün en can alıcı özelliğini söyler, ardından 'Buna gerçekten ihtiyacım var' dedirten bir arzu yaratır ve en sonunda 'Hemen Al' butonuna bastıracak o son vuruşu yapar.

3. Özellikleri net faydalara dönüştürün.

Müşteriler teknik verilerden ziyade 'Bu benim ne işime yarayacak?' sorusunun cevabını ararlar. Yapay zekaya ürün verilerini yükleyin ve bunları 'Cildinize nefes aldıran yumuşaklık' gibi günlük hayat avantajlarına çevirmesini isteyin.

4. Hedef kitleye özel dil kullanın.

Aynı ürünü bir üniversite öğrencisine, bir ev hanımına veya kurumsal bir yöneticiye aynı cümlelerle satamazsınız. Yapay zekanın o muazzam üslup değiştirme yeteneğini kullanın. 'Bu metni 20 yaşında, trendleri takip eden biri gibi samimi bir dille yeniden yaz' veya 'Daha profesyonel ve otoriter bir ton kullan' dediğinizde, AI saniyeler içinde hedef kitlenizin tam da duymak istediği kelimeleri seçerek metni günceller.

5. SEO anahtar kelimelerini metnin içine doğal bir şekilde yedirin.

Google’da üst sıralara çıkmak için metni anahtar kelimelerle doldurup okunmaz hale getirme hatasına düşmeyin. Yapay zeka desteği sayesinde belirlediğiniz kelimeleri metnin akışını hiç bozmadan, sanki oraya aitmiş gibi yerleştirebilirsiniz.

6. Tüm satış kanallarını senkronize edin.

Sadece web sitenizde değil; Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi platformlarda da tutarlı açıklamalar kullanın. Pazaryeri entegrasyonları sayesinde tüm stok ve sipariş süreçlerinizi tek bir panelden yöneterek operasyonel yükünüzü hafifletin.

7. Bütüncül bir yönetim stratejisi izleyin.

Fiziki mağaza, web sitesi ve mobil uygulama stoklarını senkronize eden bir yapı kurun. Omnichannel yaklaşımıyla her kanalda aynı güncel bilgiyi sunarak müşterileriniz için kesintisiz bir alışveriş deneyimi yaratın.

8. Mobil kullanıcılar için sadeleşin.

Uzun ve ağdalı paragraflar telefon ekranında birer duvar gibi görünür ve kullanıcıyı anında sayfadan kaçırır. Yapay zekadan yazdığınız taslağı 'mobil uyumlu' hale getirmesini isteyin. Sizin için en kritik bilgileri madde işaretlerine böler, cümleleri kısaltır ve en önemli özellikleri kalın harflerle ön plana çıkarır.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
