Haberler
Yaşam
Zenginlerin Ortak 12 Sabah Alışkanlığı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 15:45

Sabah nasıl başladığınız, günün geri kalanını düşündüğünüzden çok daha fazla etkiliyor. Yapılan araştırmalar, yüksek gelir grubundaki bireylerin güne rastgele değil, belirli alışkanlıklarla başladığını ortaya koyuyor. Erken uyanmadan düzenli egzersize, hedef takibinden odaklı zaman kullanımına kadar uzanan bu rutinler, başarıyla günlük disiplin arasındaki bağı daha görünür hale getiriyor.

Tom Corley tarafından yürütülen ve 5 yıl süren araştırma, 233 self-made milyoner ile 128 düşük gelir grubundaki bireyin günlük rutinlerini karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlara göre, başarı ile sabah alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir ilişki bulunuyor.

Harvard Business Review’de de yer verilen bulgular, günün ilk saatlerinin bireylerin üretkenliği ve uzun vadeli başarısı üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

İşte Milyonerlerin Edindiği 12 Alışkanlık

Erken Uyanma Alışkanlığı

Araştırmaya göre milyonerlerin önemli bir bölümü sabah 6’dan önce uyanıyor. Bu zaman dilimi, zihinsel berraklığın en yüksek olduğu saatler arasında değerlendiriliyor ve planlama süreçleri genellikle bu dönemde gerçekleştiriliyor.

Düzenli Egzersiz

Milyonerlerin büyük çoğunluğunun haftada birkaç gün düzenli egzersiz yaptığı görülüyor. Sabah yapılan fiziksel aktivitenin gün içi enerji seviyesini ve odaklanmayı artırdığı belirtiliyor.

Okuma Alışkanlığı

Başarılı isimlerin ortak özelliklerinden biri düzenli okuma alışkanlığı. Warren Buffett gibi yatırımcılar, günün önemli bir bölümünü kitap, rapor ve analiz okumaya ayırıyor. Bu alışkanlık, karar alma süreçlerini güçlendiriyor.

Meditasyon Pratiği

Ray Dalio gibi iş insanlarının uzun yıllardır sürdürdüğü meditasyon alışkanlığı, stres yönetimi ve zihinsel odaklanma açısından öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli meditasyonun kaygı seviyesini azalttığını gösteriyor.

Hedef Gözden Geçirme

Başarılı bireyler güne, belirledikleri hedefleri gözden geçirerek başlıyor. Yazılı hedeflerin başarı oranını artırdığı, çeşitli akademik çalışmalarla da destekleniyor.

Günlük Tutma

Düşüncelerin yazıya dökülmesi, zihinsel netliği artıran bir alışkanlık olarak değerlendiriliyor. Günlük tutan bireylerde stres seviyesinin daha düşük olduğu ifade ediliyor.

Telefonsuz İlk Saat

Birçok milyoner, uyanır uyanmaz telefon kullanmıyor. Günün ilk saatinin tamamen kişisel rutinlere ve zihinsel hazırlığa ayrıldığı görülüyor.

Dengeli Kahvaltı

Protein ağırlıklı ve dengeli kahvaltının, gün içi enerji seviyesini korumada önemli rol oynadığı belirtiliyor. Kahvaltı yapan bireylerde konsantrasyon düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Soğuk Duş Uygulaması

Soğuk duşun, vücudu uyararak uyanıklık seviyesini artırdığı ve stres toleransını geliştirdiği biliniyor.

Şükran Alışkanlığı

Minnettarlık pratiğinin, bireylerin zihinsel iyi oluşu üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve yaşam memnuniyetini artırdığı araştırmalarda ortaya konuyor.

Sürekli Öğrenme

Günlük kısa süreli öğrenme pratiklerinin, uzun vadede önemli bir bilgi birikimi sağladığı ve kariyer gelişimini desteklediği belirtiliyor.

Ağ Kurma ve İlişki Yönetimi

Networking, kariyer fırsatlarının oluşmasında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Güçlü sosyal ve profesyonel ilişkilerin, iş dünyasında önemli avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
