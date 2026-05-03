Harç Kullanmadan Suyla Birbirine Geçen Tuğlalar İnşaatta Yeni Dönem Başlattı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 16:03

Çin’de yaygınlaşmaya başlayan ve suyla temas ettiğinde birbirine bağlanan yeni nesil endüstriyel tuğlalar, geleneksel inşaat yöntemlerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Peki, bu fütüristik teknoloji gerçekten harcı tamamen ortadan kaldırabilir mi?

İnşaat dünyası, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için son yılların en dikkat çekici inovasyonlarından birini konuşuyor: Suyla bağlanan modüler tuğlalar.

Özellikle Çin’deki konut projelerinde boy göstermeye başlayan bu sistem, inşaat sahalarını bir şantiyeden ziyade dev bir 'lego' setine dönüştürüyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören 'sadece su dökerek duvar örme' videoları, aslında buzdağının görünen kısmı. Uzmanlar, bu tuğlaların sadece suyla bir mucize yaratmadığını, arkasında ciddi bir mekanik kenetlenme ve neme tepki veren özel malzeme teknolojisi olduğunu vurguluyor.

Bu sistemde tuğlalar, geleneksel harç kullanımını minimize eden milimetrik bir hassasiyetle üretiliyor. Su, tuğlalar arasındaki kimyasal bağlayıcıları aktif hale getirerek ya da özel kanalların birbirine kilitlenmesini kolaylaştırarak yüksek hassasiyetli bir duvar hizalaması sağlıyor.

Sektörün bu teknolojiye yönelmesinin altında üç ana neden yatıyor:

  • Geleneksel harcın kuruma süresi ve uygulama zahmeti ortadan kalktığı için duvarlar çok daha hızlı örülüyor.

  • Harç karma, taşıma ve dökülme gibi sorunlar bittiği için şantiyeler çok daha temiz kalıyor, moloz miktarı ciddi oranda azalıyor.

  • Standartlaştırılmış endüstriyel üretim, duvarların dikey ve yatayda mükemmel hizada olmasını sağlayarak sonradan yapılacak düzeltme maliyetlerini düşürüyor.

Yeni nesil tuğlalar ne kadar gelişmiş olursa olsun, profesyoneller bir konuda uyarıyor: Bu bir sihir değil, bir sistemdir.

Tuğlalar duvar örmeyi kolaylaştırsa da; temeller, kolonlar, kirişler ve statik hesaplamalar hala geleneksel betonarme ve çelik yapı elemanlarına ihtiyaç duyuyor. Bu tuğlaların 'yük taşıyıcı' mı yoksa sadece 'dolgu/yalıtım' malzemesi mi olduğu, projenin güvenliği açısından en kritik soruyu oluşturuyor.

Her ne kadar ekonomik ve hızlı olsa da, bu sistemin başarısı nitelikli iş gücüne ve doğru malzeme seçimine bağlı. Brezilya ve diğer dünya standartlarına uyumluluk, yerel iklim koşullarına (aşırı yağış veya don) direnç ve malzeme sertifikasyonu hala aşılması gereken önemli eşikler.

Uzmanlar, bu teknolojinin sadece bir 'internet merakı' olarak kalmayıp yeni standart haline gelmesinin, üreticilerin teknik destek kapasitesine ve profesyonellerin bu yeni montaj mantığına ne kadar hızlı adapte olacağına bağlı olduğunu belirtiyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
