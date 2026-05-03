Harç Kullanmadan Suyla Birbirine Geçen Tuğlalar İnşaatta Yeni Dönem Başlattı

Tuğlalar duvar örmeyi kolaylaştırsa da; temeller, kolonlar, kirişler ve statik hesaplamalar hala geleneksel betonarme ve çelik yapı elemanlarına ihtiyaç duyuyor. Bu tuğlaların 'yük taşıyıcı' mı yoksa sadece 'dolgu/yalıtım' malzemesi mi olduğu, projenin güvenliği açısından en kritik soruyu oluşturuyor.

Her ne kadar ekonomik ve hızlı olsa da, bu sistemin başarısı nitelikli iş gücüne ve doğru malzeme seçimine bağlı. Brezilya ve diğer dünya standartlarına uyumluluk, yerel iklim koşullarına (aşırı yağış veya don) direnç ve malzeme sertifikasyonu hala aşılması gereken önemli eşikler.

Uzmanlar, bu teknolojinin sadece bir 'internet merakı' olarak kalmayıp yeni standart haline gelmesinin, üreticilerin teknik destek kapasitesine ve profesyonellerin bu yeni montaj mantığına ne kadar hızlı adapte olacağına bağlı olduğunu belirtiyor.