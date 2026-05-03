article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
10 Yıl Sonra Ticarette Hangi Noktada Olacaksın?

etiket 10 Yıl Sonra Ticarette Hangi Noktada Olacaksın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
03.05.2026 - 16:16

Herkesin aklında meşhur '10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?' sorusu var. Konu ticaret olunca bu daha da merak uyandıran bir hal alıyor. Kendi işini kurmayı planlıyor ya da halihazırda bir şeyler alıp satıyor olabilirsin. Bugünü biliyorsun ama 10 sene sonra nerede olacaksın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eline yüklü bir miktarda sermaye geçti diyelim. Ama küçük bir para değil. Bu para ilk olarak nereye gider sence?

2. İşler tıkırında giderken en büyük rakibin dükkanı kapattı ve bütün piyasa bir anda sana kaldı. Bir sonraki adımını öğrenebilir miyiz?

3. Biriyle ortak iş yapma fikrine ne kadar sıcak bakıyorsun?

4. Piyasada aşırı saçma bulduğun ama deli gibi para kazandıran yepyeni bir trend olduğunda sen de el atar mısın?

5. Seninle iş yapmak istiyoruz ama pazarlığı biz yapacağız. Sana uygun mu bu durum?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yanına yeni bir çalışma arkadaşı alman gerekiyor diyelim. Karşı tarafta aradığın en net özellik ne olmalı?

7. Kendi işinde "İşte gerçekten başardım." dedirten şey ne olabilir?

8. Seninle beraber çalışan biri seni büyük bir zarara uğrattı ama telafi edilebilir diyelim. Bu zararın akıbeti ne olurdu?

Kendi dükkanında kendi yağında kavrulan biri olacaksın!

miro.medium.com

10 yıl sonra seni devasa plazalarda veya yüzlerce çalışanın arasında göremeyeceğiz. Sen tam olarak kendi kurduğun, borçsuz harçsız ve huzurlu o işletmenin başındasın. Çok büyümekte, her yere şube açmakta gözün yok. Müdavimleri belli, sağlam ve risksiz bir düzen kurmuşsun. Saat akşam 5 olunca kapıyı kilitleyip hayatına, sevdiklerine vakit ayırabiliyorsun. Belki köşeyi çok sert dönmedin ama piyasanın gece yastığa kafasını en rahat koyan, en huzurlu ismi sensin.

10 yıl sonra yeni fırsatları kovaladığın bir noktada olacaksın!

Seni 10 sene sonra masada sakin sakin kahve içerken bulana aşk olsun! Durduğun yerde duramıyorsun. Muhtemelen o gün de telefonda birilerine laf anlatıyor ya da arabada başka bir görüşmeye yetişmeye çalışıyor olacaksın. Garantici olmak sana hep boğucu gelmiş. Gözü kara daldığın işlerin meyvesini toplamışsın toplamasına ama o tatlı stres de yakanı hiç bırakmamış. Çevre genişlemiş, fırsatlar katlanmış. Yoruluyor musun? Hem de çok. Ama bu koşturmaca senin yaşam kaynağın olmuş, istesen de o vitesi düşüremezsin artık!

İşi değil, sistemi yöneten bir konumda olacaksın.

Senin 10 yıl sonraki halini gözümüzde tam olarak canlandırıyoruz: İşin başında fiziksel olarak yoksun. Çünkü sen işin o yıpratıcı ameleliğini yapmayı ta en başından elinin tersiyle itmişsin. 'Ben her şeye koşarsam kendime nasıl vakit ayıracağım?' deyip düzeni öyle bir kurmuşsun ki dükkan sensiz de çok rahat dönüyor. Güvendiğin bir iki kilit isim işleri çekip çeviriyor. Sen haftada bir uğrayıp sadece gidişata bakıyorsun. Geri kalan vaktinde muhtemelen yeni hobilerine vakit ayırıyor ya da kafana göre takılıyorsun. Sistemi kuran kazanır derler ya, sen masadan o kazançla kalkanlardansın.

10 sene sonra büyük bir ders alıp kenara çekilecekmişsin gibi görünüyor.

10 yıl sonraki tablo senin için pek de kağıt üzerindeki planlara uymamış gibi görünüyor, baştan söyleyelim. Muhtemelen bir hevesle girdiğin işi devrettin ya da piyasanın dalgalı hallerine yenik düştün. 10 sene sonra bir adım geriye çekilmiş, soluklanıyor ve olan biteni sindirmeye çalışacaksın. Belki maddi olarak hedeflerinin uzağındasın ama cebine paha biçilemez bir tecrübe edinmiş olacaksın. Artık kiminle yola çıkılmayacağını ve nerede frene basılması gerektiğini çok iyi bilen, o eski toy halinden eser kalmamış biri olarak gördük seni.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın