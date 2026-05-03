10 Yıl Sonra Ticarette Hangi Noktada Olacaksın?

Senin 10 yıl sonraki halini gözümüzde tam olarak canlandırıyoruz: İşin başında fiziksel olarak yoksun. Çünkü sen işin o yıpratıcı ameleliğini yapmayı ta en başından elinin tersiyle itmişsin. 'Ben her şeye koşarsam kendime nasıl vakit ayıracağım?' deyip düzeni öyle bir kurmuşsun ki dükkan sensiz de çok rahat dönüyor. Güvendiğin bir iki kilit isim işleri çekip çeviriyor. Sen haftada bir uğrayıp sadece gidişata bakıyorsun. Geri kalan vaktinde muhtemelen yeni hobilerine vakit ayırıyor ya da kafana göre takılıyorsun. Sistemi kuran kazanır derler ya, sen masadan o kazançla kalkanlardansın.