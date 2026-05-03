İtalyanlar Kızacak Ama Pizza’yı Dünyaya Başkası Sattı

O dönemde pizza, şehrin dar sokaklarında seyyar satıcılar tarafından satılan, işçi sınıfının hızlı ve ucuz yiyeceğiydi. 1889 yılında Kraliçe Margherita'nın onuruna yapılan margherita pizza ile bu yemek kraliyet damak tadını tatsa da, pizza uzun süre yerel bir İtalyan lezzeti olarak kaldı.

Naples'teki geleneksel pizza oldukça sade yapımdaydı: ince hamur, domates sosu ve bazen biraz peynir. Bu basitlik, pizzanın o dönemki sosyal statüsünü de yansıtıyordu - sıradan halkın günlük yemeğiydi.