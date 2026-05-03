İtalyanlar Kızacak Ama Pizza’yı Dünyaya Başkası Sattı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 15:10

Pizza denince akla ilk gelen ülke İtalya olsa da, bugün bildiğimiz modern pizzanın asıl gelişimi Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Peki neden bu İtalyan lezzeti, doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzakta dünya çapında bir fenomen haline geldi?

Pizzanın kökenleri 18. yüzyıl Napoli'sine dayanıyor.

O dönemde pizza, şehrin dar sokaklarında seyyar satıcılar tarafından satılan, işçi sınıfının hızlı ve ucuz yiyeceğiydi. 1889 yılında Kraliçe Margherita'nın onuruna yapılan margherita pizza ile bu yemek kraliyet damak tadını tatsa da, pizza uzun süre yerel bir İtalyan lezzeti olarak kaldı.

Naples'teki geleneksel pizza oldukça sade yapımdaydı: ince hamur, domates sosu ve bazen biraz peynir. Bu basitlik, pizzanın o dönemki sosyal statüsünü de yansıtıyordu - sıradan halkın günlük yemeğiydi.

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında, milyonlarca İtalyan göçmen Amerika'ya göç etti.

Bu göçmenler beraberinde pizza tariflerini de getirdiler. Ancak Amerika'da pizza tamamen farklı bir evrim geçirdi. 

Gıda tarihçisi Carol Helstosky'nin 'Pizza: A Global History' kitabında belirttiği gibi, Amerika'daki İtalyan göçmenler yerel malzemelerle deneyimler yapmaya başladı. Amerikalıların damak tadına uyum sağlamak için pizzalar daha kalın hamurlu, daha fazla peynirli ve daha büyük porsiyonlarda yapılmaya başlandı.

Amerika'da pizzanın popülerleşmesinin arkasında birkaç kritik faktör vardı.

İlk olarak, Amerikan girişimciliği pizza endüstrisini hızla systematize etti. Pizza restoranları, delivery sistemleri ve sonrasında dondurulmuş pizza teknolojisi geliştirildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Amerika'nın kültürel etkisi dünya genelinde artarken, pizza da Amerikan yaşam tarzının bir parçası olarak pazarlandı. Hollywood filmleri, televizyon programları ve popüler kültür sayesinde pizza, sıcak aile ortamları ve sosyal buluşmaların sembolü haline geldi.

Ayrıca Amerika'nın endüstriyel gıda üretim kapasitesi, pizza malzemelerinin standartlaştırılmasını ve dünya genelinde dağıtımını mümkün kıldı.

Bu durum, pizzanın her yerde aynı tadda ve kalitede üretilebilmesini sağladı.

Pizzanın Amerika'da bu denli popüler olmasının nedeni, sadece göçmen nüfusunun varlığı değil, aynı zamanda Amerika'nın bu geleneksel İtalyan yemeğini modern yaşam tarzına uyarlaması ve küresel ölçekte pazarlayabilme becerisiydi. Bugün dünya genelinde tüketilen pizza'nın büyük kısmı, Napoli sokaklarındaki orijinal versiyondan ziyade, bu Amerikan yorumunu temel alıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
