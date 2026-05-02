TOKİ Kurasında "956 Binden Sonra Sıfır Kazanan" İddiası: Hesaplamalar Ne Söylüyor?

TOKİ Kurasında "956 Binden Sonra Sıfır Kazanan" İddiası: Hesaplamalar Ne Söylüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 17:04

TOKİ’nin İstanbul’daki 100 bin konut projesi için yapılan kura çekimi sonrası dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan analizler, kura dağılımında ani bir kesinti olduğunu öne sürüyor. Özellikle belirli bir sıra numarasından sonra kimsenin kazanmadığı iddiası tartışma yarattı. Paylaşılan grafikler ve hesaplamalar kısa sürede yayıldı. Resmi açıklama ise sürecin tamamen rastgele olduğunu vurguluyor.

Peki gerçekten ortada bir 'imkansızlık' mı var? Detaylara bakalım...

Gündemi karıştıran iddia: "Son 117 bin kişiye ev çıkmadı"

Gündemi karıştıran iddia: "Son 117 bin kişiye ev çıkmadı"

TOKİ’nin İstanbul’daki 100 bin konut projesi için 25-27 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapıldı ve toplamda yaklaşık 1 milyon 72 bin başvuru arasından 100 bin asil hak sahibi belirlendi. Sürecin ardından kazananların listesi ve kura sıra numaraları kamuoyuyla paylaşıldı.

Tartışma da tam burada başladı. Listeyi inceleyen bazı kullanıcılar, kazananların sıra numaralarında dikkat çekici bir sınır olduğunu fark etti. İddiaya göre en yüksek kazanan sıra numarası 955 bin civarında kalıyor ve bu noktadan sonra gelen yaklaşık 117 bin kişilik bölümden tek bir kazanan bile çıkmıyor.

Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve 'kurada bir kesinti mi var?' sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle bu büyüklükte bir çekilişte son dilimden hiç kazanan çıkmaması, birçok kişi tarafından olağan dışı olarak değerlendirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı:

'Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

✅ Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

✅ 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

✅ Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

✅ Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

✅ Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.'

Ancak kuraya katılan kişiler, istatiksel olarak hata olduğunu paylaşarak gönderiye bağlam ekledi:

Ancak kuraya katılan kişiler, istatiksel olarak hata olduğunu paylaşarak gönderiye bağlam ekledi:

Resmi açıklamaların ardından kuraya katılan birçok kişi, paylaştıkları veri analizleriyle farklı bir tablo ortaya koydu. İddialara göre yaklaşık 1 milyon 72 bin kişinin başvurusunun kabul edildiği açıklansa da bu kişilerin tamamı fiilen kuraya dahil edilmedi.

Paylaşılan verilere göre 956 bininci sıraya kadar kazanan dağılımı oldukça dengeli ilerliyor. Her bin kişilik dilimde ortalama 40-50 kazanan görülüyor. Ancak bu noktadan sonra tablo bir anda değişiyor. 956 binden sonraki yaklaşık 117 bin kişilik aralıkta kazanan sayısının sıfıra düştüğü öne sürülüyor.

Paylaşılan analizler ne söylüyor?

Paylaşılan analizler ne söylüyor?

Analizlere göre toplam 1.072.660 başvuru arasından belirlenen 100.000 kazananın en yüksek sıra numarası 955.067’de kalıyor. Yani bu noktadan sonraki 117.593 kişilik bölümde tek bir kazanan bile görünmüyor. Buna karşılık 955 bine kadar olan kısımda dağılım oldukça düzenli ilerliyor; her dilimde yaklaşık %5’lik bir kazanma oranı var. 

Normal şartlarda böyle bir kurada son 100 binden fazla kişilik bir gruptan binlerce kazanan çıkması beklenir. Ancak sıfır kazanan görülmesi, yapılan hesaplamalara göre 'pratikte imkansız' olarak yorumlanıyor. Hatta bazı analizlerde bu ihtimal, 10 üzeri eksi 2000’li seviyelerde ifade ediliyor. Yani teorik olarak mümkün ama gerçek hayatta karşılaşılması beklenmeyen bir durumdan bahsediliyor.

DMM'nin gönderisine eklenen diğer bağlam ise şu şekilde: "Muhtemelen kura yazılımı sadece 6 haneli rakamlar arasından çekilecek şekilde ayarlanmış"

DMM'nin gönderisine birçok yanıt geldi 👇🏻

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
