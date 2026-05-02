TOKİ Kurasında "956 Binden Sonra Sıfır Kazanan" İddiası: Hesaplamalar Ne Söylüyor?

TOKİ’nin İstanbul’daki 100 bin konut projesi için 25-27 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapıldı ve toplamda yaklaşık 1 milyon 72 bin başvuru arasından 100 bin asil hak sahibi belirlendi. Sürecin ardından kazananların listesi ve kura sıra numaraları kamuoyuyla paylaşıldı.

Tartışma da tam burada başladı. Listeyi inceleyen bazı kullanıcılar, kazananların sıra numaralarında dikkat çekici bir sınır olduğunu fark etti. İddiaya göre en yüksek kazanan sıra numarası 955 bin civarında kalıyor ve bu noktadan sonra gelen yaklaşık 117 bin kişilik bölümden tek bir kazanan bile çıkmıyor.

Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve 'kurada bir kesinti mi var?' sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle bu büyüklükte bir çekilişte son dilimden hiç kazanan çıkmaması, birçok kişi tarafından olağan dışı olarak değerlendirildi.