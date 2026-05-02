Yeni Banksy Heykeli Olay Oldu: "Kör Milliyetçilik" Vurgusu Tartışma Yarattı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’nın merkezindeki tarihi meydanlardan birine yeni çalışmasını bıraktı. Takım elbiseli bir figürün yüzünün bayrakla kapatıldığı heykelde, karakterin önünü görmeden ilerliyormuş gibi tasvir edilmesi dikkat çekti. Sanatseverler, eseri kör milliyetçilik eleştirisi olarak yorumladı.

Heykelin sömürge dönemi figürlerinin yanına yerleştirilmesi de ayrı bir tartışma başlattı. Banksy’nin geçmişle günümüz arasında bağlantı kurmaya çalıştığı düşünülüyor. Kısa sürede bölgeye yoğun ilgi oluşurken sosyal medyada yapılan paylaşımlar milyonlara ulaştı.