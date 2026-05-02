Yeni Banksy Heykeli Olay Oldu: "Kör Milliyetçilik" Vurgusu Tartışma Yarattı
Banksy, geçtiğimiz günlerde gündemi değiştirmeyi başardı biliyorsunuz ki. Londra’da gece yarısı yerleştirilen yeni heykel kısa sürede dikkat çekti. Eserin verdiği mesaj ise tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle milliyetçilik vurgusu birçok kişi tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Sosyal medyada binlerce yorum peş peşe geldi.
Gece yarısı yerleştirilen heykel, kısa sürede tartışmanın merkezine oturdu
Heykele kısa sürede bölgeye yoğun ilgi oluşurken sosyal medyada yapılan paylaşımlar milyonlara ulaştı.
"Ne daha kötü bilmiyorum: Bir bayrak yüzünden kör olanlar mı, yoksa görüp de görmezden gelenler mi?"
"Milliyetçiler şu anda o kadar kötü bir hale geldi ki, Banksy’nin ilginç bir eser yapmasına neden oldu."
"İdeolojisi (ya da bayrağı) yüzünden körleşmiş, kendi yıkımına doğru yürüdüğünü fark edemeyen herkesi temsil ediyor. Kısacası şu an neredeyse tüm insanlığı."
"Bu gerçekten çok zekice; sözde vatanseverlikleri yüzünden o kadar körleşmişler ki, gözlerinin önünde olan biteni göremiyorlar, adeta bir grup yaban sıçanı gibi."
"Gözlerini kapatan bir bayrak yüzünden kör olmuş bir adam. Boşluğa doğru ilerlediğini görmüyor. Banksy, dünyadaki aşırı sağın özünü yakalamış. Tam bir dahi."
"Çağdaş düşünür Calvin’in dediği gibi: Körü körüne bağlılıktan nefret ediyorum!"
"Bu, yabancı düşmanlarına ve milliyetçi vatanseverlere yönelik bir eleştiri. Çünkü dünya tek bir halktan ibaret; bayraklar ve sınırlar ise yalnızca kandırmak, manipüle etmek ve köleleştirmek için kullanılan güç araçları."
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
