Herkes Etrafında Toplandı, Kimse Anlam Veremedi: Gece Yarısı Ortaya Çıkan Heykel Herkesi Şaşırttı

Banksy, yeni çalışmasını özellikle 19. yüzyıldan kalma İngiliz askeri ve sömürgeci liderlerin heykellerinin hemen yanına yerleştirmeyi seçti. Bu tercih, geçmişin sömürgeci mirasıyla günümüzün siyasi duruşu arasında bir köprü kurma çabası olarak görülüyor. Sanatçının temsilcileri tarafından yapılan resmi açıklamada, kurulumun gün ağarmadan hemen önce gizlice tamamlandığı belirtildi.

Banksy, her zaman olduğu gibi çalışmasını sosyal medya hesabı üzerinden onaylayarak hem heykelin son halini hem de yerleştirilme aşamasına dair kareleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede bölgeye akın eden meraklı kalabalık nedeniyle yerel yönetim geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Heykelin etrafı koruyucu bariyerlerle çevrilirken, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu yeni eser Londra'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi.