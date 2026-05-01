Herkes Etrafında Toplandı, Kimse Anlam Veremedi: Gece Yarısı Ortaya Çıkan Heykel Herkesi Şaşırttı

Ali Can YAYCILI
01.05.2026 - 10:10 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 10:47

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’nın en işlek noktalarından birine gece yarısı operasyonuyla yeni bir heykel bıraktı. Sömürge dönemi figürlerinin arasında yükselen ve 'kör milliyetçiliği' eleştirdiği düşünülen bu gizemli eser, kısa sürede sosyal medyanın ve sanat dünyasının bir numaralı gündemi haline geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra, sabah saatlerinde gizemli bir sanat baskınına uyandı.

Sokak sanatçısı Banksy, şehrin merkezindeki tarihi meydanlardan birine dev bir heykel yerleştirdi. Takım elbiseli bir figürün yüzünün büyük bir bayrakla tamamen kapatıldığı eserde, karakterin sanki önünü görmeden bir boşluğa adım atıyormuş gibi tasvir edilmesi dikkat çekti. Sanatseverler ve eleştirmenler, bu görüntüyü milliyetçilik kavramının toplumu nereye sürüklediğine dair sert bir eleştiri olarak değerlendiriyor.

Eserin sergilendiği konum ise en az heykelin kendisi kadar büyük bir anlam taşıyor.

Banksy, yeni çalışmasını özellikle 19. yüzyıldan kalma İngiliz askeri ve sömürgeci liderlerin heykellerinin hemen yanına yerleştirmeyi seçti. Bu tercih, geçmişin sömürgeci mirasıyla günümüzün siyasi duruşu arasında bir köprü kurma çabası olarak görülüyor. Sanatçının temsilcileri tarafından yapılan resmi açıklamada, kurulumun gün ağarmadan hemen önce gizlice tamamlandığı belirtildi.

Banksy, her zaman olduğu gibi çalışmasını sosyal medya hesabı üzerinden onaylayarak hem heykelin son halini hem de yerleştirilme aşamasına dair kareleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede bölgeye akın eden meraklı kalabalık nedeniyle yerel yönetim geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Heykelin etrafı koruyucu bariyerlerle çevrilirken, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu yeni eser Londra'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
