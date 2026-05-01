Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Tüm Öğrencilere Zorunlu İki Yeni Ders Geliyor

Hazırlanan yeni rapora göre, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hem fiziksel hem de dijital alanda koruyucu kalkanlar oluşturuluyor. Bu kapsamda, çocukların maruz kaldıkları baskı ve şiddeti kimliklerini gizleyerek bildirebilecekleri 'Alo Zorbalık' hattı kurulacak. Ayrıca öğrencilerin akıllı cihazlarına yüklenecek olan 'dijital imdat butonu' sayesinde, herhangi bir tehlike anında tek bir dokunuşla yetkililere ve ailelere konum bilgisi gönderilebilecek. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu yeni sistem, riskli durumları erkenden tespit ederek hızlı müdahale imkanı tanıyacak.