Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Tüm Öğrencilere Zorunlu İki Yeni Ders Geliyor

Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Tüm Öğrencilere Zorunlu İki Yeni Ders Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 09:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi, okullarda artan akran zorbalığına karşı teknoloji ve eğitimi birleştiren dev bir paketi hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin telefonlarına 'imdat butonu' eklenirken, müfredata zorunlu empati dersleri dahil ediliyor ve yapay zeka destekli güvenlik sistemleri devreye alınıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, eğitim kurumlarında ve dijital dünyada yükselen şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, eğitim kurumlarında ve dijital dünyada yükselen şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladı.

Hazırlanan yeni rapora göre, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hem fiziksel hem de dijital alanda koruyucu kalkanlar oluşturuluyor. Bu kapsamda, çocukların maruz kaldıkları baskı ve şiddeti kimliklerini gizleyerek bildirebilecekleri 'Alo Zorbalık' hattı kurulacak. Ayrıca öğrencilerin akıllı cihazlarına yüklenecek olan 'dijital imdat butonu' sayesinde, herhangi bir tehlike anında tek bir dokunuşla yetkililere ve ailelere konum bilgisi gönderilebilecek. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu yeni sistem, riskli durumları erkenden tespit ederek hızlı müdahale imkanı tanıyacak.

Sadece teknolojik önlemlerle sınırlı kalmayan düzenleme, sorunu kökten çözmek için eğitim sisteminde de köklü değişiklikler öngörüyor.

Sadece teknolojik önlemlerle sınırlı kalmayan düzenleme, sorunu kökten çözmek için eğitim sisteminde de köklü değişiklikler öngörüyor.

Yeni dönemde 'Empati ve Sosyal Beceriler' dersi tüm öğrenciler için zorunlu hale getirilerek, çocuklara çatışma çözme ve sağlıklı iletişim kurma yöntemleri öğretilecek. Okullarda kurulacak öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu grupları ile öğrenciler, kendi aralarındaki sorunları barışçıl yollarla çözme konusunda aktif rol alacak. Eğitim kurumlarının koridorlarından okul çevrelerine kadar her nokta, kamera sistemleri ve artırılan güvenlik personeliyle sıkı takip altına alınırken; şiddet eğilimi olan öğrenciler için rehabilitasyon ve öfke kontrolü odaklı özel destek programları uygulanacak. Mahalle bazlı danışmanlık hizmetleriyle de çocukların her an uzman desteğine ulaşabilmesi sağlanacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
