İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Tedbirlerini Açıkladı: İstanbul'da Kapatılan Yollar ve Alternatifleri

Kadıköy’de Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi ve General Asım Gündüz Caddesi arasında kalan tramvay yolu kapatılacak. Kavak İskele Caddesi’nden itibaren Tıbbiye, Rıhtım, Söğütlüçeşme ve Faikbey sokaktan itibaren Kurbağalıdere caddeleri toplu taşıma araçlarına kapatılacak. Rıhtım Sokak üzerindeki İSPARK alanı, Kadıköy Sahil Açık Otoparkı ve Kuşdili Açık Otoparkı boşaltılacak, sivil araç alınmayacak.

Beyoğlu’nda ise Meclis-i Mebusan, İnönü, Tersane, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete caddeleri ile Şişli’de Taşkışla, Cumhuriyet, Halaskargazi, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantı’na kadar olan güzergahlarda 30 Nisan saat 20.00’den 2 Mayıs saat 07.00’ye kadar İSPARK alanlarına park yapılmayacak, gerekli tahliyeler sağlanacak.

ULAŞIMDA ALINAN TEDBİRLER

Saat 05.00 itibarıyla Kadıköy İskele Meydanı’ndaki İETT otobüs peronları boşaltılacak, cam duraklar sökülecek. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatılacak, Mecidiyeköy istasyonunun sadece meydan çıkışı açık olacak. Kabataş-Taksim füniküler hattı, Tünel-Karaköy füniküler hattı ve İstiklal Caddesi nostaljik tramvayı sefere kapatılacak. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı da çalışmayacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT durakları çift yönlü olarak kapatılacak. Avrupa ve Anadolu yakası arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih’teki iskelelerden yolcu ve araç taşınmayacak, Eyüp yönüne seferler devam edecek. Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil hatlarına yapılan seferler iptal edildi.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi çevresindeki otoparklar boşaltılacak, araç parkına izin verilmeyecek. Taksim’e çıkan tüm güzergahlar ve çevresinde araç parkı yasak olacak.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DUYURULDU

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da duyuruldu.

BEYOĞLU

Beyoğlu’nda saat 05.00’ten itibaren İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam, Atıf Yılmaz, Turancıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Taşkışla, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere, Sakızağacı, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Piyalepaşa Bulvarı bağlantıları, Bahriye, Tersane caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu'nda kullanılacak alternatif yollar:

Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti) Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi.

KADIKÖY

Kadıköy’de saat 05.00’ten itibaren Tıbbiye, Rıhtım, Albay Faik Sözdener, Kurbağalıdere ve Söğütlüçeşme caddeleri ile bu caddelere çıkan tüm yollar kapatılacak. Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay, Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker, Bağdat caddeleri ile D-100 Karayolu kullanılabilecek.

KARTAL

Kartal’da saat 11.00’den itibaren Savarona ve Hükümet caddelerinin belirli bölümleri kapatılacak, alternatif olarak Turgut Özal, Egemenlik, Neyzen Tevfik ve Üsküdar caddeleri tercih edilebilecek.

ŞİŞLİ

Şişli’de saat 05.00’ten itibaren Büyükdere, Merkez, Halaskargazi, 19 Mayıs, Aytekin Kotil, Bahçeler, Garaj ve Ortaklar caddelerinin bazı bölümleri trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Hakkı Yeten, Dolapdere, Darülaceze ve Rumeli caddeleri kullanılabilecek.

Beşiktaş’ta ise ihtiyaç halinde bazı cadde ve sokakların kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacağı bildirildi.