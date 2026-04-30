article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
FIFA Başkanı Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na Katılacağını Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 23:49

Gianni Infantino, uzun süredir tartışılan İran’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki durumuna açıklık getirdi. Infantino, İran’ın turnuvaya katılacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Infantino, "katılacaklar" dedi.

Gianni Infantino, FIFA Kongresi kapsamında Vancouver’da yaptığı açıklamada, 'İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak' dedi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda G Grubu’nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

İran'ın tüm grup maçları ABD'de oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. İran’ın grup aşamasındaki iki maçını Inglewood’da, bir karşılaşmasını ise Seattle’da oynaması planlanıyor.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları sonrası tırmanan çatışmalar, ülkenin turnuvaya katılımına dair soru işaretleri yaratmıştı. Donald Trump da güvenlik gerekçelerini öne sürerek İran’ın katılımına mesafeli yaklaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın