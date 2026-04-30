"HGS Borcu" SMS'leri İçin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Açıklama Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 22:57

Karayolları Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık amaçlı SMS’lere karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, kurum tarafından SMS yoluyla ödeme bildirimi ya da borç uyarısı gönderilmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu tür mesajlarda yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmaması ve ödeme işlemlerinin bu linkler üzerinden yapılmaması gerektiği belirtildi.

Sahte SMS'ler için uyarı yayınlandı.

Sosyal medyada KGM’den gönderildiği öne sürülen mesajlar tartışma yaratırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, son günlerde “HGS Borcu”, “Elektronik Geçiş Ücreti”, “Hız İhlali Resmî Hatırlatması”, “Trafik Kontrol İhlali”, “Elektronik Geçiş İhlali” ve “Geçiş Ücreti Bildirimi” gibi başlıklarla dolandırıcılık amaçlı SMS’lerin gönderildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, 'Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir' ifadelerine yer verildi.

"Linklere tıklamayın" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, dolandırıcılık girişimlerinde en yaygın yöntemlerden birinin sahte internet bağlantıları olduğu vurgulandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, 'Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla 'kurum adı + gov.tr' uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr gibi değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur' ifadelerine yer verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
