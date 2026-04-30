Koleksiyonerlerin Dört Gözle Beklediği Panini Albümlerinin Fiyatları Üzecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 21:33

Yedi çıkartmadan oluşan bireysel paketler İngiltere'de 1,69 dolara satılıyor. Bu da tüm koleksiyon için yaklaşık 140 paket gerektiği ve toplam maliyetin 236 dolara ulaştığı anlamına geliyor. İstatistiksel olarak bakıldığında, albümdeki her futbolcuyu tamamlamak için 1000'in üzerinde paket açılması gerekiyor ve bu da ortalama 1351 dolarlık bir harcamaya karşılık geliyor.

Dünya Kupası öncesi koleksiyonerler dört gözle yeni paketleri bekliyor.

Futbolseverler için Panini çıkartma paketi açmak ve Zico, Franz Beckenbauer, Diego Maradona ya da Lionel Messi gibi efsanelerin kartlarını bulmak, Dünya Kupası deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

Panini’nin 1970 Meksika Dünya Kupası ile başlayan ilk çıkartma albümünden bu yana, seti tamamlama çabası—çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlansa da—dünya genelinde genç futbolseverler arasında bir tutku haline geldi.

Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası ise, bugüne kadarki en geniş kapsamlı koleksiyonlardan biri olarak görülüyor ve tamamlanması için ciddi bir maliyet gerektireceği belirtiliyor.

Tüm isimlere 1351 dolar harcayarak ulaşabilirsiniz.

Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek turnuvaya 48 ülke katılırken, perşembe gününden itibaren satışa çıkacak 112 sayfalık albümü tamamlamak için 68’i özel olmak üzere toplam 980 farklı çıkartmanın bir araya getirilmesi gerekiyor.

Panini tarafından hazırlanan yedi çıkartmalı paketler İngiltere’de 1,69 dolara satılıyor. Bu hesapla albümü tamamlamak için yaklaşık 140 paket gerektiği ve toplam maliyetin 236 doları bulduğu belirtiliyor. İstatistiksel olarak ise her futbolcuyu elde edebilmek için 1000’in üzerinde paket açılması gerekiyor; bu da ortalama 1351 dolarlık bir harcamaya karşılık geliyor.

Bir Maradona stickerı 635 bin dolara satılmıştı.

Panini’nin bugüne kadarki en büyük koleksiyonu, geçtiğimiz salı günü Wembley Stadyumu’nda düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Panini, mayıs ayında İngiltere’de canlı bir “takas mağazası” kuracağını ve koleksiyonerlere eksik “kilit” oyuncuları bulma fırsatı sunacağını açıkladı. Ayrıca ülke genelinde dolaşacak bir “Çıkartma Kutusu” ile paket ve albüm dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Öte yandan 2021 yılında, Diego Maradona’nın 1979 tarihli Panini çıkartması açık artırmada 635 bin dolara satılarak koleksiyon dünyasında dikkat çekici bir rekora imza atmıştı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
