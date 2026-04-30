JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini Hakkında Bir Çalışanını Köle Haline Getirdiği İddiası Ortaya Atıldı

Genç JPMorgan Chase çalışanı, aynı şirkette görev yapan üst düzey yöneticisine karşı pozisyonunu kötüye kullanarak cinsel taciz ve ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Dailymail’in haberine göre, çalışan ayrıca 37 yaşındaki yöneticinin kendisine yasaklı madde verdiğini ve kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Dava dilekçesinde, Lorna Hajdini’nin evli bankacı meslektaşını, defalarca durmasını istemesine rağmen “rızası olmayan ve aşağılayıcı cinsel eylemlere” zorlamakla suçlandığı iddia ediliyor.