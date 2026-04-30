JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini Hakkında Bir Çalışanını Köle Haline Getirdiği İddiası Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
30.04.2026 - 20:56

Küresel finans devi JPMorgan bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini, ciddi ve dikkat çekici iddialar nedeniyle dava edildi.

Genç bir erkek çalışan tarafından açılan davada Hajdini’nin; cinsel taciz, ırk ayrımcılığı ve bir banka çalışanını isteği dışında yasaklı madde kullandırmakla  suçlandığı öne sürüldü.

Kaynak - Daily Mail

Reklam

Çalışanını köle haline getirmiş.

Genç JPMorgan Chase çalışanı, aynı şirkette görev yapan üst düzey yöneticisine karşı pozisyonunu kötüye kullanarak cinsel taciz ve ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Dailymail’in haberine göre, çalışan ayrıca 37 yaşındaki yöneticinin kendisine yasaklı madde verdiğini ve kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Dava dilekçesinde, Lorna Hajdini’nin evli bankacı meslektaşını, defalarca durmasını istemesine rağmen “rızası olmayan ve aşağılayıcı cinsel eylemlere” zorlamakla suçlandığı iddia ediliyor.

Mağdura "küçük Arap oyuncak bebeğim" diye sesleniyormuş.

İsimsiz kalmayı tercih eden davacı, Lorna Hajdini’nin kendisine yasaklı madde verdiğini ve birden fazla kez rızası dışında cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Dava dilekçesinde, rahatsız edici davranışların 2024 yılında ikisinin birlikte çalışmaya başlamasıyla ortaya çıktığı öne sürülüyor. Davacı, direndiği bir anda Hajdini’nin kendisine, 'Eğer yakında benimle sevişmezsen, seni mahvedeceğim, asla unutma, ben senin sahibinim' dediğini iddia etti.

Ayrıca Hajdini’nin ırkçı ifadeler kullandığı ve kökeniyle alay ettiği, terfi ihtimaliyle ilgili olarak ise 'Bunu hak etmen gerekecek, benim küçük Arap oyuncak bebeğim.' dediği öne sürüldü. Şirket sözcüsü ise dahili soruşturmanın bu iddiaları doğrulamadığını açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
