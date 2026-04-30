Milli Yıldız Alperen Şengün'le LeBron James Arasında Sözlü Tartışma Yaşandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 17:41

NBA Playoff ilk tur beşinci maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers’ı 99-93 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye taşıdı. Mücadelede LeBron James ile Alperen Şengün arasında tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı.

İkilinin sözlü tartışması yayına da yansıdı.

Alperen Şengün'e LeBron "Bunu sen söyleyemezsin" diyerek tepki gösterdi.

Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faulü “çok yumuşak” olarak değerlendiren Alperen Şengün, serbest atış çizgisine geldiği anda LeBron James’in sözlü tepkisiyle karşılaştı.

LeBron James’in Şengün’e dönerek, 'Sen değil, sen değil… bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' ifadelerini kullandığı görüldü.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
