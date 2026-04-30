Milli Yıldız Alperen Şengün'le LeBron James Arasında Sözlü Tartışma Yaşandı

Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faulü “çok yumuşak” olarak değerlendiren Alperen Şengün, serbest atış çizgisine geldiği anda LeBron James’in sözlü tepkisiyle karşılaştı.

LeBron James’in Şengün’e dönerek, 'Sen değil, sen değil… bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' ifadelerini kullandığı görüldü.