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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 13 - 14 Haziran Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 13 - 14 Haziran Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 01:34
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 13-14 Haziran'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

13 – 14 Haziran Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Haziran saat 13.00 – Şarkı Söyleyen Göl – Kot1 Kolektif

  • 14 Haziran saat 16.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran saat 13.00 – Sevgi Yolu – Samimi Tiyatro

  • 14 Haziran saat 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

13 – 14 Haziran Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Haziran saat 14.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İ.B.B Başakşehir Kültür Merkezi

  • 13 Haziran saat 14.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 13 Haziran saat 15.00 – Badi Badi Doğaçlama – House Of Performance - Alt Sahne

  • 14 Haziran saat 14.00 / 16.00 – Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 14 Haziran saat 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 13.00 – Gergedanlar Krep Yemez – Imagineer Studio Kanyon

  • 14 Haziran saat 16.00 – Ali Baba Çiftlik Macerası – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

- Gizemli Ağaç

Konusu: Doğanın gizemlerini keşfe çıkan iki meraklı kardeşin, arka bahçelerinde buldukları sihirli bir ağaç sayesinde bambaşka bir boyuta geçiş yapmalarını ve ormanın koruyucusu olmalarını konu alıyor. Eğlenceli ve doğa sevgisi aşılayan bir macera.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

- Emma Sevimli Köpek

Konusu: Küçük Emma'nın barınaktan sahiplendiği yavru köpeğiyle kurduğu sıcacık bağı ve birlikte atıldıkları mahalle maceralarını anlatıyor. Hayvan sevgisi ve dostluk üzerine iç ısıtan bir yapım.

Tür: Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Cesur Kedi Moxy

Konusu: Sokağın en cesur kedisi Moxy'nin, kaybolan en yakın arkadaşını bulmak için şehrin bilinmeyen köşelerine doğru çıktığı aksiyon dolu yolculuğu ekranlara getiriyor.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

13 – 14 Haziran Anadolu Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 13 Haziran saat 11.00 / 15.00 – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 13 Haziran saat 13.00 / 15.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 14 Haziran saat 13.00 ve 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 14 Haziran saat 12.00 / 14.00 – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran saat 15.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Kartal Sanat Tiyatrosu

13 – 14 Haziran Avrupa Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 14 Haziran saat 12.00 – Kuromi & Dostları – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 16.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 13.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

13 – 14 Haziran Etkinlik ve Yaşam Alanları:

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 09.00 – Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

  • 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – Eyüpsultan

13 – 14 Haziran İnteraktif Gösteriler:

  • 13 Haziran saat 14.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası Tiyatro Oyunu – Torium Sahne

  • 14 Haziran saat 14.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası Tiyatro Oyunu – Torium Sahne

8 – 14 Haziran'da İstanbul'da Opera ve Bale Gösterisi:

  • 14 Haziran saat 20.30 – Quatuor Magenta ve Kadınlar Tarafından Bestelenen Avrupa / Konser (7+ Yaş) – AKM Tiyatro Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

13 – 14 Haziran'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta AKM'nin sanat dolu salonlarından, miniklerin yaratıcılıklarını sergileyeceği alanlara kadar uzanan renkli bir yelpaze var:

  • Minik Kuğular Bale Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Bale atölyeleri aracılığıyla çocuklara dans ve ritim hissi yaşatılırken müzik kulaklarının gelişmesi sağlanıyor. Canlandırılan masal ve hikayeler ışığında hayal güçleri artan minikler, bale figürlerinin sağladığı düzenle koordinasyonlarını geliştirerek özgüven kazanıyor ve sanatla iç içe büyüyorlar.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 15.00

  • Çocuklar İçin Yaratıcı Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların sevdiği güncel şarkılar eşliğinde senkronize hareket etmeyi öğreten harika bir fiziksel aktivite. Hareket kombinasyonları ve dans cümleleri oluşturulan bu atölye, tatilin enerjisini atmak, beden koordinasyonuna katkı sağlamak ve ritim duygusunu geliştirmek için bire bir.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 16.00

  • Çizgi Roman Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Bu atölyede çocuklara başlangıcı verilen bir hikâye sunuluyor. Çocuklar, hikâyenin devamını ve sonunu kendi hayal güçleriyle yazıyor, ardından yazdıkları metni 6 karelik çizimlerle görselleştiriyorlar. Hem anlatma hem de çizerek ifade etme becerilerini bir arada geliştiren çok yönlü bir sanat deneyimi.

Yaş Grubu: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 15.00

13 – 14 Haziran'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta sonu, el becerilerini konuşturacakları ve enerjilerini atacakları atölyeler ön planda:

  • Tuval Boyama Atölyesi - HUPALUPA: Çocuklar, kendi tuvallerini özgürce boyarken yaratıcılıklarını keşfedecek, renklerle ifade etmenin keyfini yaşayacak. Hem eğlenceli hem de geliştirici bu atölyede, her çocuk kendi sanat eserini ortaya çıkarıyor.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

  • Kilden Minik Dostlar Atölyesi - HUPALUPA: Çocuklar, renkli kil hamurlarını kullanarak sevimli hayvan figürleri yapıyor! Eğitmenlerin yardımıyla minik dostlarını şekillendirecek, hayal güçlerini kullanarak kendi oyuncaklarını oluşturacaklar. Eğlence ve sanat bir arada!

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

  • Kendi Dondurmanı Yap Atölyesi - HUPALUPA: Bu atölyede çocuklar özel soğuk tepsiler üzerinde kendi dondurmalarını yapıyorlar. Seçtikleri meyve ve tatlı malzemeleri dondurma ile karıştırıp yayarak rulo dondurma haline getirecekler. Süreç boyunca hem eğlenecek hem de kendi lezzetlerini oluşturmanın keyfini yaşayıp afiyetle tüketecekler.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

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Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilir?
  • Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Havalar ısınmaya başlamışken serin bir ortamda, dünyanın en tatlı müzesini gezmek ve çocuklara erken bir karne hediyesi vermek için harika bir fırsat.

Çocuklar İçin: Çikolatadan yapılmış devasa masal kahramanları, şelaleler ve tarihi eser maketleri çocukları adeta 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nda gibi hissettirecek.

  • Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi (İstiklal / Emaar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Güneşin en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde klimalı ve eğlenceli bir kaçış noktası arayan aileler için zihni zorlayan, kahkaha garantili bir plan.

Çocuklar İçin: Baş döndüren Vortex tüneli, sonsuzluk odası ve yerçekimine meydan okuyan tepetaklak odalarda harika fotoğraflar çektirmek miniklerin çok hoşuna gidecek.

  • Xtrem Aventures (UNIQ İstanbul / Maslak)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yazın o bunaltıcı sıcağından kaçıp asırlık ağaçların gölgesinde, açık havada adrenalin dolu bir orman macerası yaşamak için şehrin içindeki en iyi kaçış noktası.

Çocuklar İçin: Ağaçların arasına gerilmiş koruyucu ağlar içinde özgürce zıplamak ve yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış yüksek ip parkurlarında Tarzan gibi hissetmek enerjik çocuklar için tam bir rüya.

  • KidZania (Akasya AVM)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okulların kapanma heyecanının getirdiği enerjiyi eğitici bir oyun alanında değerlendirmek ve çocukların hayallerindeki meslekleri deneyimlemelerine olanak tanımak için en doğru adres.

İpucu: Yaz dönemi başlangıcı olduğu için hafta sonları kalabalık olabilir; biletlerinizi online alarak ve sabah erken saatlerde giriş yaparak şehrin tadını daha sakin çıkarabilirsiniz.

  • Büyükada ve Yüce Tepe (Adalar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Vapurda martılara simit atmak, denizin kokusunu içe çekmek ve 'yaz resmen geldi' demek için ailecek yapılacak en klasik ama en keyifli İstanbul ritüeli.

Çocuklar İçin: Trafiğe kapalı sokaklarda bisiklet kiralayıp adayı turlamak, tarihi köşklerin arasında kaybolmak ve yürüyüşün sonunda kocaman külahlarda dondurma yemek onları çok mutlu edecek.

  • Nakkaştepe Millet Bahçesi (Üsküdar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Boğazın serin esintisini arkanızı alıp, muazzam bir köprü manzarasına karşı ahşap masalarda ailecek yaz pikniği yapmak için ideal.

Çocuklar İçin: Parkın içindeki macera parkuru ve Boğaz'a doğru süzülüyormuş hissi veren Zipline hattı çocukların ilgisini fazlasıyla çekecek!

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Otoyolların tam kesişiminde yer alan bu devasa yeşil vahada, yaz çiçeklerinin uyanışına şahit olmak ve doğanın sessizliğini dinlemek için kusursuz bir zaman.

Çocuklar İçin: Minikler için özel olarak tasarlanmış 'Keşif Bahçesi'nde toprağı eşelemek, farklı bitki türlerini tanımak ve göletteki ördekleri beslemek doğa sevgilerini pekiştirecek.

  • Caddebostan Sahili (Kadıköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan sahil kültürünü yaşamak, güneşin batışını izlerken çimlere yayılıp ailecek dinlenmek paha biçilemez.

İpucu: Geniş ve güvenli yollar sayesinde çocuklarınızın paten, scooter veya bisikletlerini yanınıza almayı; çimlerde oynamak için bir frizbi veya top getirmeyi sakın unutmayın.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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