Kelimelerin Etimolojik Kökenini Paylaşarak "Yok Artık" Dedirten Kullanıcılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 12:01

X’te kullanıcıların yaptığı etimoloji paylaşımları son günlerde sık sık gündeme düşüyor biliyorsunuz ki. Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin kökeni yeniden konuşulmaya başlandı. Bazı sözcüklerin geçmişi, tahmin edilenden çok daha farklı çıktı. Okuyanlar ise 'yok artık' demeden geçemedi.

Her şey, bu gönderi ile başladı diyebiliriz. Ardından gelen yanıtlar ise herkesi şaşırtacak cinsten!

twitter.com

Bizi en çok şaşırtan ise bu yanıt oldu. Üstelik cevap troll de değil, gerçekmiş!

twitter.com

İşte etimolojisi 👇🏻

twitter.com

'Macintosh kelimesi, İskoç Galcesi soyadı Mac an Tòisich’ten türemiştir ve “şefin oğlu” ya da “liderin oğlu” anlamına gelir. Bu isim, İskoçya’nın Highland bölgesindeki önde gelen bir klanı ifade eder. Apple’ın Macintosh bilgisayarı ise, Jef Raskin tarafından McIntosh elmasından esinlenerek adlandırılmıştır. Yazım, McIntosh adlı ses ekipmanı üreticisiyle karışıklık yaşanmaması için değiştirilmiştir.

Temel Etimoloji Detayları

  • Galce köken: “oğlu” anlamına gelen Mac ve “şef/lider” anlamındaki an Tòisich kelimelerinden türemiştir.

  • Klan kökeni: İsim, Inverness kökenli bir Highland klanı olan Clan Mackintosh/MacIntosh’a aittir.

  • Apple bilgisayar ismi: Projede çalışan geliştirici Jef Raskin, favori elma türü olan McIntosh’tan esinlenerek bu ismi vermiştir.

  • Yazım değişikliği: Meyvenin adı “McIntosh” iken, bilgisayar için “Macintosh” olarak değiştirilmiştir. Bunun nedeni, McIntosh Laboratory adlı ses ekipmanı üreticisiyle marka karışıklığını önlemektir.

  • Diğer kullanım: Kelime aynı zamanda, 19. yüzyılın başlarında Charles Macintosh tarafından icat edilen su geçirmez yağmurluk anlamında da kullanılır.'

40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi

twitter.com

Siz yine de gelen misafire böyle bi' şey söylemeyin

twitter.com
Ortamlarda satarsınız!

twitter.com

'Fransızcada çalışmak anlamına gelen 'travailler' (İngilizcede 'travail' eziyet, sancı anlamına gelir) kelimesi, Roma'daki tripalium isimli işkence aletinden geliyor. İşkence, zamanla çalışmaya evrilmiş. Travel (seyahat etmek) de aynı kökten geliyor. Muhtemelen ortaçağda yolculuklar yorucu ve eziyetli olduğundan'

Yaş soğan da buradan geliyormuş o zaman...

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

O zaman bu bilgiyle artık kaçalım! Bir sonraki içerikte görüşürüz 👋

twitter.com

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
