Köpek Boyutunda Dev Akrep Türü Tespit Edildi: Kıskaçları Bile 16 Santimetreydi
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Bugün bir akrep görmek bile çoğu insan için yeterince ürkütücüyken, milyonlarca yıl önce dünyada köpek boyutuna yaklaşan dev akrepler yaşamış olabilir. Bilim insanları, uzun süredir ne tür bir canlı olduğu tartışılan Praearcturus gigas fosillerini yeniden inceledi ve bu canlının tarihin bilinen en büyük akreplerinden biri olduğunu ortaya koydu.
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Fosiller ilk kez 1870’te bulunmuştu
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Hem karada hem suda yaşamış olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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