Köpek Boyutunda Dev Akrep Türü Tespit Edildi: Kıskaçları Bile 16 Santimetreydi

Praearcturus gigas fosilleri ilk kez 1870 yılında Birleşik Krallık’ta keşfedildi. Ancak bu fosillerin tam olarak hangi canlıya ait olduğu uzun süre tartışma konusu oldu. Yeni çalışmada araştırmacılar, gelişmiş görüntüleme teknikleri, bilgisayarlı tomografi taramaları ve farklı fosillerle yapılan karşılaştırmalar sayesinde canlının dev bir akrep olduğunu doğruladı.

Araştırmaya göre Praearcturus gigas, Erken Devoniyen döneminde yaşıyordu. Bu dönem, kara yaşamının yeni yeni gelişmeye başladığı, bitkilerin ve mantarların yeryüzüne yayıldığı çok erken bir evreydi. Henüz karada büyük yırtıcıların fazla olmaması, bu dev akrebin yaşadığı çevrede baskın türlerden biri haline gelmesine yardımcı olmuş olabilir.