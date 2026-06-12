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Köpek Boyutunda Dev Akrep Türü Tespit Edildi: Kıskaçları Bile 16 Santimetreydi

Köpek Boyutunda Dev Akrep Türü Tespit Edildi: Kıskaçları Bile 16 Santimetreydi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 22:56
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Bugün bir akrep görmek bile çoğu insan için yeterince ürkütücüyken, milyonlarca yıl önce dünyada köpek boyutuna yaklaşan dev akrepler yaşamış olabilir. Bilim insanları, uzun süredir ne tür bir canlı olduğu tartışılan Praearcturus gigas fosillerini yeniden inceledi ve bu canlının tarihin bilinen en büyük akreplerinden biri olduğunu ortaya koydu.

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Fosiller ilk kez 1870’te bulunmuştu

Fosiller ilk kez 1870’te bulunmuştu

Praearcturus gigas fosilleri ilk kez 1870 yılında Birleşik Krallık’ta keşfedildi. Ancak bu fosillerin tam olarak hangi canlıya ait olduğu uzun süre tartışma konusu oldu. Yeni çalışmada araştırmacılar, gelişmiş görüntüleme teknikleri, bilgisayarlı tomografi taramaları ve farklı fosillerle yapılan karşılaştırmalar sayesinde canlının dev bir akrep olduğunu doğruladı.

Araştırmaya göre Praearcturus gigas, Erken Devoniyen döneminde yaşıyordu. Bu dönem, kara yaşamının yeni yeni gelişmeye başladığı, bitkilerin ve mantarların yeryüzüne yayıldığı çok erken bir evreydi. Henüz karada büyük yırtıcıların fazla olmaması, bu dev akrebin yaşadığı çevrede baskın türlerden biri haline gelmesine yardımcı olmuş olabilir.

Hem karada hem suda yaşamış olabilir

Hem karada hem suda yaşamış olabilir

Praearcturus gigas’ın yalnızca karada dolaşan bir canlı olmadığı düşünülüyor. Fosillerde tespit edilen bazı yapılar, onun yaşamının bir bölümünü suda geçirmiş olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, özellikle Wales bölgesinde bulunan fosillerde yengeç ve ıstakozlarda görülen yapılara benzeyen kanatçık benzeri izler bulunduğunu belirtiyor.

Bu dev akrep, muhtemelen kara ve su arasında geçiş yapan erken ekosistemlerin önemli canlılarından biriydi. Bilim insanlarına göre Praearcturus gigas’ın incelenmesi, hayvanların okyanuslardan karaya geçiş sürecini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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