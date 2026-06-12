ABD'de İstifa Eden İstihbarat Direktörü Gizli Laboratuvarları İtiraf Etti

Gabbard, söz konusu biyoloji laboratuvarlarının geçmişi, faaliyetleri, konumları ve finansmanına ilişkin bilgilerin uzun yıllar boyunca etkili çevreler tarafından bilinçli şekilde gizlendiğini öne sürdü. Bu laboratuvarların varlığının dahi inkâr edildiğini savunan Gabbard, aksi yönde görüş bildiren kişilerin ise yabancı güçlerle bağlantılı olmakla ve ülkeye ihanet etmekle suçlandığını ifade etti.

Açıklamalarını sürdüren Gabbard, ABD hükümeti tarafından desteklenen bu laboratuvarların bir bölümünde halen ya da geçmişte son derece bulaşıcı ve tehlikeli patojenler üzerinde araştırmalar yürütüldüğünü iddia etti. Bu çalışmalar arasında, bazı durumlarda 'fonksiyon kazandırma' olarak bilinen ve patojenlerin özelliklerini değiştirmeyi amaçlayan araştırmaların da bulunduğunu öne süren Gabbard, söz konusu faaliyetlerin yeterli şeffaflık ve denetimden uzak şekilde gerçekleştirildiğini savundu.