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ABD'de İstifa Eden İstihbarat Direktörü Gizli Laboratuvarları İtiraf Etti

ABD'de İstifa Eden İstihbarat Direktörü Gizli Laboratuvarları İtiraf Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 22:21
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, uzun süredir kamuoyundan gizlendiğini öne sürdüğü biyolojik araştırma tesislerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gabbard, ABD hükümetinin dünya genelinde 30'dan fazla ülkede bulunan 120'nin üzerindeki biyoloji laboratuvarına yıllardır finansman sağladığını iddia etti.

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Önce istifa etti ardından iddialarıyla gündem yarattı.

Önce istifa etti ardından iddialarıyla gündem yarattı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevinden istifa ettiğini açıklayan Tulsi Gabbard, ABD yönetiminin dünya genelindeki biyolojik araştırma faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı.

ODNI’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Gabbard, ABD hükümetinin 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren 120’nin üzerindeki biyoloji laboratuvarını uzun yıllardır finanse ettiğini öne sürdü. Gabbard, söz konusu tesislerin varlığına ilişkin kanıtların ABD vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla yürütülen küresel bir programı işaret ettiğini savundu.

Şeffaflıktan ve denetimden uzak laboratuvarlar

Şeffaflıktan ve denetimden uzak laboratuvarlar

Gabbard, söz konusu biyoloji laboratuvarlarının geçmişi, faaliyetleri, konumları ve finansmanına ilişkin bilgilerin uzun yıllar boyunca etkili çevreler tarafından bilinçli şekilde gizlendiğini öne sürdü. Bu laboratuvarların varlığının dahi inkâr edildiğini savunan Gabbard, aksi yönde görüş bildiren kişilerin ise yabancı güçlerle bağlantılı olmakla ve ülkeye ihanet etmekle suçlandığını ifade etti.

Açıklamalarını sürdüren Gabbard, ABD hükümeti tarafından desteklenen bu laboratuvarların bir bölümünde halen ya da geçmişte son derece bulaşıcı ve tehlikeli patojenler üzerinde araştırmalar yürütüldüğünü iddia etti. Bu çalışmalar arasında, bazı durumlarda 'fonksiyon kazandırma' olarak bilinen ve patojenlerin özelliklerini değiştirmeyi amaçlayan araştırmaların da bulunduğunu öne süren Gabbard, söz konusu faaliyetlerin yeterli şeffaflık ve denetimden uzak şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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