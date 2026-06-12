ABD'de İstifa Eden İstihbarat Direktörü Gizli Laboratuvarları İtiraf Etti
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, uzun süredir kamuoyundan gizlendiğini öne sürdüğü biyolojik araştırma tesislerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gabbard, ABD hükümetinin dünya genelinde 30'dan fazla ülkede bulunan 120'nin üzerindeki biyoloji laboratuvarına yıllardır finansman sağladığını iddia etti.
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Önce istifa etti ardından iddialarıyla gündem yarattı.
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Şeffaflıktan ve denetimden uzak laboratuvarlar
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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