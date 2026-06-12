article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Barcelona'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Tarihi Dava: Dava Sonucunda Hapis Yatabilir

Barcelona'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Tarihi Dava: Dava Sonucunda Hapis Yatabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

El Clasico rekabeti bu kez futbol sahalarının dışına taşındı. FC Barcelona, “7 şampiyonluğumuz çalındı” açıklamasında bulunduğu iddia edilen Florentino Pérez hakkında resmi hukuki süreç başlattığını duyurdu. Olay, İspanyol futbolunun iki dev kulübü arasındaki gerilimi yeniden gündemin merkezine taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Perez, Barcelona'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Perez, Barcelona'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı.

İspanya futbolunun iki büyük kulübü FC Barcelona ile Real Madrid arasındaki tarihi rekabet bu kez sahalardan mahkeme salonlarına taşındı.

Katalan ekibi Barcelona yönetimi, Florentino Pérez’in kulüp hakkında sarf ettiği sert ifadeler sonrası resmi olarak hukuki süreci başlattığını açıkladı. Bu gelişme, iki kulüp arasındaki gerilimi sportif rekabetin ötesine taşıyarak yargı boyutuna taşıdı.

"Sözlerini geri çek"

"Sözlerini geri çek"

FC Barcelona tarafından yapılan resmi açıklamada, Florentino Pérez’in 12 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısı ve ertesi gün bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeler ele alındı.

Barcelona yönetimi, söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve kulübün tarihsel imajı ile itibarına ciddi zarar verdiğini savundu. Bu kapsamda dava süreci öncesinde zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunulduğu belirtilirken, başvurunun temel amacının Pérez’in söz konusu ifadelerini resmi olarak geri çekmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

"7 şampiyonluğumu çaldılar" demişti.

"7 şampiyonluğumu çaldılar" demişti.

FC Barcelona ile Real Madrid arasında süren gerilimde Katalan kulübünün tutumu netleşti.

Barcelona tarafından yapılan açıklamada, Florentino Pérez’in ilgili ifadeleri geri çekmemesi ve uzlaşma talebini kabul etmemesi halinde, İspanya Ceza Kanunu’nun 205. maddesi kapsamında “iftira” suçlamasıyla doğrudan ceza davası açılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Pérez’in “7 LaLiga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7’si bizden çalındı” sözleri, İspanyol futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamaların, dolaylı olarak Barcelona kulübünü hedef aldığı yorumları yapılırken, İspanyol basınında da büyük tartışma yarattığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın