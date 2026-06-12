Barcelona'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Tarihi Dava: Dava Sonucunda Hapis Yatabilir

FC Barcelona ile Real Madrid arasında süren gerilimde Katalan kulübünün tutumu netleşti.

Barcelona tarafından yapılan açıklamada, Florentino Pérez’in ilgili ifadeleri geri çekmemesi ve uzlaşma talebini kabul etmemesi halinde, İspanya Ceza Kanunu’nun 205. maddesi kapsamında “iftira” suçlamasıyla doğrudan ceza davası açılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Pérez’in “7 LaLiga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7’si bizden çalındı” sözleri, İspanyol futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamaların, dolaylı olarak Barcelona kulübünü hedef aldığı yorumları yapılırken, İspanyol basınında da büyük tartışma yarattığı belirtildi.