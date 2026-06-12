Barcelona'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Tarihi Dava: Dava Sonucunda Hapis Yatabilir
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El Clasico rekabeti bu kez futbol sahalarının dışına taşındı. FC Barcelona, “7 şampiyonluğumuz çalındı” açıklamasında bulunduğu iddia edilen Florentino Pérez hakkında resmi hukuki süreç başlattığını duyurdu. Olay, İspanyol futbolunun iki dev kulübü arasındaki gerilimi yeniden gündemin merkezine taşıdı.
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Perez, Barcelona'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı.
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"Sözlerini geri çek"
"7 şampiyonluğumu çaldılar" demişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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