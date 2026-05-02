Kıta Ülkesine Akın Akın Gidip Yerleşiyorlar: Devrim Yaşanıyor

Kıta Ülkesine Akın Akın Gidip Yerleşiyorlar: Devrim Yaşanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 12:45

Avustralya’nın göç haritasında tarihi sayılacak yeni dönem başladı. Ülkedeki yabancı doğumlu nüfus sıralaması ilk kez değişti. Hindistan doğumlular, İngiltere doğumluları geride bıraktı. Yıllardır zirvede yer alan İngiltere artık ikinci sıraya düştü. Rakamlar, Avustralya’daki demografik dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

Avustralya’da yıllardır değişmeyen tablo tersine döndü.

Avustralya’da yıllardır değişmeyen tablo tersine döndü.

Avustralya İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre 30 Haziran 2025 itibarıyla ülkede yaşayan Hindistan doğumlu kişi sayısı 971 bin 20’ye ulaştı. İngiltere doğumlu nüfus ise 970 bin 950 olarak kaydedildi. Aradaki fark küçük görünse de tarihi açıdan dikkat çekici. Çünkü İngiltere doğumlular, en az 1901’den beri Avustralya’daki en büyük yabancı doğumlu grup olarak kayıtlarda yer alıyordu. Artık zirvede Hindistan var.

Önceki yıl tablo hâlâ İngiltere lehineydi. İngiltere doğumlular 963 bin 560 kişiyle öndeyken Hindistan doğumlular 916 bin 330 kişide kalmıştı. Son yıllarda Hindistan’dan gelen nüfus hızlı artış gösterirken İngiltere doğumlu nüfusta yavaş gerileme yaşandı. 

Çin doğumlular 731 bin 540 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Yeni Zelandalılar ise 637 bin 680 kişiyle dördüncü sırada konumlandı. Filipinler, Vietnam, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka ve Malezya doğumlular da listenin devamında öne çıktı.

Avustralya’daki nüfus dengesi gözle görülür şekilde değişiyor.

Avustralya’daki nüfus dengesi gözle görülür şekilde değişiyor.

2025 itibarıyla Avustralya’da ülke doğumlu nüfus 18,8 milyon olarak hesaplandı. Yurt dışında doğup ülkede yaşayanların sayısı ise 8,8 milyona ulaştı. Toplam nüfus 27,6 milyon civarındayken yabancı doğumlu kişilerin oranı yüzde 32’ye yaklaştı. Bu oran, 1891’de görülen yüzde 32,4’lük seviyeye oldukça yakın. Yani Avustralya, tarihindeki en yüksek göçmen oranlarından birine yeniden yaklaşmış durumda.

Yurt dışı doğumlu nüfusun yaş ortalaması da zaman içinde değişim gösteriyor. 2000’li yılların başında daha yüksek olan medyan yaş, son dönemde 43’e kadar geriledi. Pandemi döneminde genç göçmenlerin, özellikle öğrencilerin azalması yaş ortalamasını kısa süreli artırmıştı. 

Öte yandan İngiltere ve İtalya doğumlular gibi eski göçmen gruplarında yaş ortalaması 60’ın üzerine çıkmış durumda. Bu durum, geçmişteki göç dalgalarının artık yaşlandığını açıkça ortaya koyuyor. Katar doğumlular ise ülkedeki en genç nüfus grubu olarak dikkat çekiyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
