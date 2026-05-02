Kıta Ülkesine Akın Akın Gidip Yerleşiyorlar: Devrim Yaşanıyor

Avustralya İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre 30 Haziran 2025 itibarıyla ülkede yaşayan Hindistan doğumlu kişi sayısı 971 bin 20’ye ulaştı. İngiltere doğumlu nüfus ise 970 bin 950 olarak kaydedildi. Aradaki fark küçük görünse de tarihi açıdan dikkat çekici. Çünkü İngiltere doğumlular, en az 1901’den beri Avustralya’daki en büyük yabancı doğumlu grup olarak kayıtlarda yer alıyordu. Artık zirvede Hindistan var.

Önceki yıl tablo hâlâ İngiltere lehineydi. İngiltere doğumlular 963 bin 560 kişiyle öndeyken Hindistan doğumlular 916 bin 330 kişide kalmıştı. Son yıllarda Hindistan’dan gelen nüfus hızlı artış gösterirken İngiltere doğumlu nüfusta yavaş gerileme yaşandı.

Çin doğumlular 731 bin 540 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Yeni Zelandalılar ise 637 bin 680 kişiyle dördüncü sırada konumlandı. Filipinler, Vietnam, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka ve Malezya doğumlular da listenin devamında öne çıktı.