Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Turizm Geliri Elde Eden 5 Ülke

Sosyal medyada finansı, ekonomiyi ve piyasaları bize sevdiren Dr. Hakan Özerol, bu kez rotayı hepimizin en sevdiği konuya, yani seyahate çeviriyor!

Hadi gelin, Dr. Hakan Özerol’un rehberliğinde, dünyada turizmden en çok para kazanan, adeta kasasını dövizle dolduran o ilk 5 ülkeye birlikte bakalım. Bakalım tahminleriniz tutacak mı?