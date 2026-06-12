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Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Turizm Geliri Elde Eden 5 Ülke

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Turizm Geliri Elde Eden 5 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 14:01
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Sosyal medyada finansı, ekonomiyi ve piyasaları bize sevdiren Dr. Hakan Özerol, bu kez rotayı hepimizin en sevdiği konuya, yani seyahate çeviriyor!

Hadi gelin, Dr. Hakan Özerol’un rehberliğinde, dünyada turizmden en çok para kazanan, adeta kasasını dövizle dolduran o ilk 5 ülkeye birlikte bakalım. Bakalım tahminleriniz tutacak mı?

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5. İtalya

5. İtalya

'Dolce Vita' (Tatlı Hayat) felsefesi sadece bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir turizm geliri. Listenin beşinci sırasında, her köşesinden tarih fışkıran İtalya var.

Roma, Floransa ve Venedik gibi adeta birer açık hava müzesi olan şehirler; Amalfi kıyılarının cazibesi ve Toskana’nın bağları... İtalya, seyahat edenlere sadece bir tatil değil, bir deneyim sunuyor. Dünyaca ünlü İtalyan mutfağı ve moda endüstrisi de bu geliri perçinleyen en büyük unsurlar.

4. Fransa

4. Fransa

Tabii ki Paris’in o dillere destan romantik aurası, Eyfel Kulesi karşısında kruvasan yemek ve Fransız Rivierası’nın lüks plajları. Ama asıl büyük darbe modadan ve mutfaktan geliyor. Dünyanın en lüks markaları ve gurme restoranları, yüksek bütçeli turistlerin cüzdanlarını hafifletmek için Fransa'da adeta yarışıyor.

3. Birleşik Krallık

3. Birleşik Krallık

Sterlinin gücü bir yana, Birleşik Krallık turizmi tam bir 'yüksek gelir' makinesi gibi çalışıyor. Londra başta olmak üzere, ada ülkesi her yıl milyonlarca nitelikli turisti kendine çekiyor.

Kraliyet mirası, dünyaca ünlü müzeler, West End tiyatroları ve İskoçya’nın o nefes kesici puslu doğası... Birleşik Krallık, kültür ve tarih turizmini o kadar iyi pazarlıyor ki, gelen ziyaretçiler lüks alışveriş ve kültürel etkinlikler için bütçelerini sonuna kadar zorluyor.

2. İspanya

2. İspanya

Listenin ikinci sırasında, turizmden para kazanma konusunda adeta bir dahi olan İspanya var.

Barselona’da Gaudi’nin mimarisi önünde selfie çekilmek, Madrid’de sanata doymak, Endülüs’ün o mistik havasını solumak yetmiyor. İspanya asıl vurgunu gastronomi ve futbol turizmiyle yapıyor. Dünyanın en iyi şeflerinin restoranlarını ve El Clasico gibi dev etkinlikleri öyle bir pazarlıyorlar ki, turistler seve seve parayı buraya bırakıyor.

1. ABD

1. ABD

'En çok turist alan ülke hangisi?' diye sorulduğunda akıllara hemen burası gelmeyebilir.

New York'un ikonik caddeleri, Las Vegas'ın ışıltılı eğlence dünyası, Hollywood ve devasa ulusal parklar... Ama asıl sır, ülkenin iş seyahatleri, kongre turizmi ve uluslararası eğitim için küresel bir merkez olması. Gelen turist uzun kalıyor ve ciddi harcama yapıyor!

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@qnbturkiye

En çok turizm geliri elde eden beş ülkeyi Dr. Hakan Özerol ile tahmin edin! 🌍 #Turizm

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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