Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Turizm Geliri Elde Eden 5 Ülke
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Sosyal medyada finansı, ekonomiyi ve piyasaları bize sevdiren Dr. Hakan Özerol, bu kez rotayı hepimizin en sevdiği konuya, yani seyahate çeviriyor!
Hadi gelin, Dr. Hakan Özerol’un rehberliğinde, dünyada turizmden en çok para kazanan, adeta kasasını dövizle dolduran o ilk 5 ülkeye birlikte bakalım. Bakalım tahminleriniz tutacak mı?
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5. İtalya
4. Fransa
3. Birleşik Krallık
2. İspanya
1. ABD
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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