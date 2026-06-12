İBB Davasında Yargılanan Fatoş Pınar Türker'in Çıplak Arama İddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan Soruşturma
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçişleri Bakanlığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede dile getirdiği 'gözaltında çıplak arama' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Davası'nda tutuklu yargılanan Medya A.Ş Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, 9 Haziran Salı günü yaptığı savunmasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın