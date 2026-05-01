Tek Bir Tren Hattı 9 Bin 289 Kilometre Uzanıyor: Bitirmek 6 Gün

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 12:01

Dünyanın en uzun tren yolculuklarından biri Rusya’da gerçekleşiyor. Trans-Sibirya Demiryolu, kıtalar arası bir deneyim sunuyor. Tam 9.289 kilometre boyunca uzanan hat, günler süren yolculuğa sahne oluyor. Sekiz farklı zaman diliminden geçiliyor. Yolculuk boyunca manzara sürekli değişiyor.

Çarlık döneminde başlayan proje, Sovyetler döneminde dev bir ulaşım ağına dönüştü.

Trans-Sibirya Demiryolu’nun temeli 1891 yılında Çar III. Aleksandr tarafından atıldı. Amaç, Rusya’nın batısı ile doğusu arasında kesintisiz bağlantı kurmaktı. Proje, dönemin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak görülüyordu. İnşaat süreci oldukça zorlu geçti ve yaklaşık 25 yıl sürdü.

Sibirya’nın sert iklimi, bataklık araziler ve donmuş topraklar süreci ciddi şekilde yavaşlattı. On binlerce işçi, köylü ve mahkûm hattın yapımında görev aldı. Bazı bölgelerde raylar tundra üzerine döşendi, bazı alanlarda ise donmuş zemin kazılarak ilerleme sağlandı. 1916 yılında hat tamamlandı ve Rusya’nın doğu bölgeleri merkezle bağlandı.

Sovyetler döneminde hat daha da geliştirildi. 1930’lu yıllardan itibaren elektrikli tren sistemine geçildi. Bu değişim, taşıma kapasitesini artırdı ve daha ağır yüklerin taşınmasını mümkün kıldı. Hat, Avrupa ile Uzak Doğu arasında önemli bir lojistik koridor haline geldi.

Baykal Gölü geçişi ve zorlu coğrafya hattın en dikkat çeken bölümlerinden biri.

Demiryolunun en zorlu kısımlarından biri Baykal Gölü çevresi oldu. İlk yıllarda göl geçişi feribotlarla sağlandı. Kış aylarında ise donmuş göl yüzeyine geçici raylar döşendi. 1904 yılında gölün etrafından geçen kalıcı hat tamamlandı ve bu yöntemlere ihtiyaç kalmadı.

Bu bölümde toplam 260 kilometrelik hat bulunuyor. 38 tünel ve çok sayıda viyadük ile engebeli arazi aşılmış durumda. Hat boyunca 87 şehir yer alıyor. Yekaterinburg, Novosibirsk, İrkutsk, Ulan-Ude ve Habarovsk önemli duraklar arasında gösteriliyor.

İklim koşulları da yolculuğu etkiliyor. Kış aylarında sıcaklık -50 dereceye kadar düşebiliyor. Yaz aylarında ise bazı bölgelerde 30 dereceye kadar çıkıyor. Trenlerde ısıtma sistemleri bulunsa da zaman zaman camların buz tuttuğu görülüyor.

Moğolistan ve Çin kollarıyla farklı rotalar sunuyor, yolculuk günler sürüyor.

Trans-Sibirya Demiryolu yalnızca tek bir hatla sınırlı değil. Trans-Mongolian ve Trans-Manchurian adlı iki önemli kol bulunuyor. Trans-Mongolian hattı Ulan-Ude’den ayrılarak Moğolistan üzerinden Pekin’e ulaşıyor. Trans-Manchurian hattı ise Çin üzerinden ilerleyerek aynı noktaya varıyor.

Her iki hat da 1950’li yıllarda Sovyetler Birliği ile Çin iş birliğiyle inşa edildi. Moğolistan hattı Gobi Çölü’nden geçerken, Mançurya hattı Harbin üzerinden güneye uzanıyor. Bu farklı rotalar yolculara alternatif deneyimler sunuyor.

Günümüzde yolculuk süresi yaklaşık 6 gün 4 saat sürüyor. Bilet fiyatları kabin türüne ve sezona göre değişiklik gösteriyor. Üst sınıf kabinlerde özel alanlar bulunurken, alt sınıflarda daha kalabalık kompartımanlar yer alıyor. Yemekler tren restoranında servis ediliyor ancak birçok yolcu istasyon molalarında yerel yiyecekleri tercih ediyor. Dil farkı ise yolculuk sırasında dikkat çeken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
