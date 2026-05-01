Tek Bir Tren Hattı 9 Bin 289 Kilometre Uzanıyor: Bitirmek 6 Gün

Trans-Sibirya Demiryolu’nun temeli 1891 yılında Çar III. Aleksandr tarafından atıldı. Amaç, Rusya’nın batısı ile doğusu arasında kesintisiz bağlantı kurmaktı. Proje, dönemin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak görülüyordu. İnşaat süreci oldukça zorlu geçti ve yaklaşık 25 yıl sürdü.

Sibirya’nın sert iklimi, bataklık araziler ve donmuş topraklar süreci ciddi şekilde yavaşlattı. On binlerce işçi, köylü ve mahkûm hattın yapımında görev aldı. Bazı bölgelerde raylar tundra üzerine döşendi, bazı alanlarda ise donmuş zemin kazılarak ilerleme sağlandı. 1916 yılında hat tamamlandı ve Rusya’nın doğu bölgeleri merkezle bağlandı.

Sovyetler döneminde hat daha da geliştirildi. 1930’lu yıllardan itibaren elektrikli tren sistemine geçildi. Bu değişim, taşıma kapasitesini artırdı ve daha ağır yüklerin taşınmasını mümkün kıldı. Hat, Avrupa ile Uzak Doğu arasında önemli bir lojistik koridor haline geldi.