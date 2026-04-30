Damarları O Kadar Geniş ki İçinden Geçmek Mümkün!

Mavi balinanın anatomisi doğanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Kalbi tek başına yaklaşık 640 kilogram ağırlığında ve neredeyse küçük bir otomobil boyutuna ulaşıyor. Her kalp atışında yaklaşık 220 litre kan pompalanıyor. Bu devasa dolaşım sistemi, böylesine büyük bir vücudun hayatta kalabilmesi için kritik rol oynuyor.

Kalp atış hızı ise oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Dakikada ortalama 8 ila 10 kez atan kalp, derin dalış sırasında 4’e kadar düşebiliyor. Bu kadar yavaş bir nabızla yaşamını sürdürebilen çok az memeli bulunuyor. Vücuttaki ana atardamarlar ise o kadar geniş ki teorik olarak bir insanın içinden geçebileceği boyutlara ulaşıyor.