article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Damarları O Kadar Geniş ki İçinden Geçmek Mümkün!

Gökçe Cici
30.04.2026 - 17:19

Mavi balina, dünyanın en büyük canlısı olarak biliniyor. Boyu 30 metreyi aşarken ağırlığı 200 tona kadar ulaşabiliyor. Sahip olduğu organlar ise en az boyutu kadar dikkat çekici. Özellikle kalbi ve damar yapısı görenleri şaşkına çeviriyor. Doğanın sınırlarını zorlayan özellikleriyle bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mavi balinanın anatomisi doğanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Kalbi tek başına yaklaşık 640 kilogram ağırlığında ve neredeyse küçük bir otomobil boyutuna ulaşıyor. Her kalp atışında yaklaşık 220 litre kan pompalanıyor. Bu devasa dolaşım sistemi, böylesine büyük bir vücudun hayatta kalabilmesi için kritik rol oynuyor.

Kalp atış hızı ise oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Dakikada ortalama 8 ila 10 kez atan kalp, derin dalış sırasında 4’e kadar düşebiliyor. Bu kadar yavaş bir nabızla yaşamını sürdürebilen çok az memeli bulunuyor. Vücuttaki ana atardamarlar ise o kadar geniş ki teorik olarak bir insanın içinden geçebileceği boyutlara ulaşıyor.

Mavi balinanın dili yaklaşık 2,7 ton ağırlığında. Bu, onlarca insanın aynı anda üzerinde durabileceği anlamına geliyor. Ancak böylesine devasa bir canlı olmasına rağmen beslenme düzeni oldukça ilginç. Menüde yalnızca kril adı verilen küçük karides benzeri canlılar yer alıyor.

Beslenme sırasında tonlarca suyu ağzına alıyor ve baleen adı verilen süzgeç sistemi sayesinde krilleri ayıklıyor. Günlük tüketim miktarı ortalama 3,6 tona ulaşıyor. Bu da yaklaşık 40 milyon krile denk geliyor. Devasa boyutuna rağmen bu kadar küçük canlılarla beslenmesi, doğanın dengesine dair en ilginç örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Mavi balinalar yalnızca boyutlarıyla değil, çıkardıkları seslerle de dikkat çekiyor. 188 desibel seviyesine ulaşabilen sesleri, dünyadaki en güçlü sesler arasında yer alıyor. Üstelik bu sesler insan kulağının duyamayacağı düşük frekanslarda, yani infrasound aralığında gerçekleşiyor.

Bu sayede okyanus içinde yüzlerce kilometre mesafeden iletişim kurabiliyorlar. Araştırmalar, ideal koşullarda bu seslerin 1000 kilometreye kadar ulaşabildiğini gösteriyor. Her balina grubunun kendine özgü ses kalıpları bulunuyor ve bu sesler zamanla değişebiliyor. Bilim insanları hâlâ bu iletişim sisteminin tüm detaylarını çözebilmiş değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın