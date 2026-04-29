Bu Stadyuma 114 Bin Kişi Sığabiliyor Ama Futbol Oynanmıyor

Bugün aktif olarak spor etkinlikleri için kullanılan en büyük stadyum ise Hindistan’daki Narendra Modi Stadium. 132 bin kişilik kapasiteye sahip olan yapı 2020 yılında açıldı ve özellikle kriket maçları için tasarlandı.

Rungrado hâlâ resmi olarak daha büyük kabul ediliyor. Ancak düzenli kullanım ve uluslararası standartlar açısından Modi Stadyumu öne çıkıyor. Etkinlik sıklığı, güvenlik önlemleri ve kapasitenin gerçekten kullanılması gibi faktörler modern stadyum anlayışını tamamen değiştirmiş durumda.