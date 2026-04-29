Bu Stadyuma 114 Bin Kişi Sığabiliyor Ama Futbol Oynanmıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 17:52

Dünyanın en büyük stadyumu hangisi sorusu sık sık gündeme geliyor. Cevap ise düşündüğünden biraz farklı. Kuzey Kore’de yer alan dev yapı yıllardır zirvede bulunuyor. Ancak mesele sadece kapasiteyle sınırlı değil. Kullanım amacı ve gerçek doluluk oranı da önemli. İşte detaylar...

114 bin kişilik dev yapı aslında futbol için pek kullanılmıyor.

Rungrado 1 May Day Stadium, 1989 yılından beri “dünyanın en büyük stadyumu” unvanını taşıyor. 114 bin kişilik kapasiteyle hâlâ zirvede yer alıyor. Yukarıdan bakıldığında manolya çiçeğini andıran mimarisi dikkat çekiyor.

Ancak şaşırtıcı detay burada başlıyor. Stadyum nadiren futbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Asıl kullanım amacı, binlerce kişinin aynı anda sahne aldığı dev organizasyonlar. Özellikle Arirang gösterileri sırasında tribünler neredeyse tamamen doluyor. On binlerce kişi kartonlarla dev görseller oluşturuyor ve ortaya adeta canlı bir ekran çıkıyor.

Modern dünyada “en büyük” unvanı artık kullanım şekline göre değişiyor.

Bugün aktif olarak spor etkinlikleri için kullanılan en büyük stadyum ise Hindistan’daki Narendra Modi Stadium. 132 bin kişilik kapasiteye sahip olan yapı 2020 yılında açıldı ve özellikle kriket maçları için tasarlandı.

Rungrado hâlâ resmi olarak daha büyük kabul ediliyor. Ancak düzenli kullanım ve uluslararası standartlar açısından Modi Stadyumu öne çıkıyor. Etkinlik sıklığı, güvenlik önlemleri ve kapasitenin gerçekten kullanılması gibi faktörler modern stadyum anlayışını tamamen değiştirmiş durumda.

Büyük olmak tek başına yeterli değil, doluluk ve standartlar belirleyici.

Avrupa’da uzun süre en büyük stadyum olarak bilinen Camp Nou bile dönüşüm sürecine girdi. Yenileme sonrası kapasitenin 105 bine çıkması planlanıyor. Türkiye’de ise Atatürk Olympic Stadium 76 binden fazla kapasitesiyle öne çıkıyor.

Ancak modern kurallar kapasiteyi doğrudan etkiliyor. UEFA standartlarına göre tüm seyircilerin oturması gerekiyor. Güvenlik, görüş açısı ve çıkış planları detaylı şekilde hesaplanıyor. Bu yüzden eski nesil stadyumlara göre daha düşük kapasite tercih ediliyor.

Rungrado örneğinde ise kapasite teorik olarak oldukça yüksek. Fakat gerçek kullanım ve altyapı detayları net şekilde bilinmiyor. Bu da “dünyanın en büyük stadyumu” tanımını tartışmalı hale getiriyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
