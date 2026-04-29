6 Bin Kişiyi Tek Bir Caddeye Sığdırdılar: Tam 9 Kilometre

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 14:49

Polonya’da yer alan Sułoszowa, alışılmış köy düzeninden oldukça farklı görünüyor. Yaklaşık 6 bin kişi tek bir yol üzerinde yaşamını sürdürüyor. Evler, tarlalar ve günlük hayat aynı hat boyunca uzanıyor. Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı. Son yıllarda köy, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

9 kilometrelik cadde boyunca uzanan sıra dışı yaşam düzeni.

Polonya’nın Sułoszowa köyünde hayat, yaklaşık 9 kilometrelik tek cadde etrafında şekilleniyor. Kraków yakınlarında konumlanan yerleşim, kırmızı ve mavi çatılı evleriyle dikkat çekiyor. Her evin arkasında uzun şeritler halinde uzanan tarım arazileri bulunuyor. Tüm düzen, yukarıdan bakıldığında adeta bir yaprak formunu andırıyor.

Yerel yöneticilere göre yapılaşmanın kökeni geçmişe dayanıyor. Ulaşımın zor olduğu dönemlerde herkesin aynı yol üzerinde yaşaması büyük kolaylık sağlıyordu. Zamanla gelişen sistem korunmuş ve bugünkü halini almış. Günümüzde hala herkes aynı hat üzerinde yaşıyor, alışveriş yapıyor ve çalışıyor.

Sosyal medya patlattı, turistler akın etti.

Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldıktan sonra köy adeta keşfedildi. Renkli tarlaların oluşturduğu simetrik görüntü, dünyanın dört yanından ziyaretçi çekmeye başladı. Özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için popüler rota haline geldi.

Köyün bulunduğu Ojcowski National Park çevresi de turizmi destekliyor. Kayalık alanlar, vadiler ve yüzlerce mağara her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Hatta bölgede yer alan tarihi kaleler ve yürüyüş rotaları da ilgiyi artırıyor.

Dışarıdan kartpostal gibi, içeride hayat o kadar da kolay değil.

Dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir yaşam izlenimi oluşuyor. Yerel halk da hayat temposunu yavaş ve sessiz olarak tanımlıyor. Topluluk duygusu oldukça güçlü. Çilek ve patates festivalleri gibi etkinliklerde herkes bir araya geliyor, müzik ve yemek eşliğinde vakit geçiriliyor.

Ancak her şey kusursuz ilerlemiyor. Genç nüfus iş imkanı nedeniyle büyük şehirlere ya da yurt dışına yöneliyor. Kalanlar için sosyal yaşam sınırlı kalıyor. Turist yoğunluğu da zaman zaman rahatsızlık yaratabiliyor. Özellikle hafta sonları artan kalabalık, köy sakinlerinin günlük düzenini etkileyebiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
right-dark
