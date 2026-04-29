6 Bin Kişiyi Tek Bir Caddeye Sığdırdılar: Tam 9 Kilometre

Dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir yaşam izlenimi oluşuyor. Yerel halk da hayat temposunu yavaş ve sessiz olarak tanımlıyor. Topluluk duygusu oldukça güçlü. Çilek ve patates festivalleri gibi etkinliklerde herkes bir araya geliyor, müzik ve yemek eşliğinde vakit geçiriliyor.

Ancak her şey kusursuz ilerlemiyor. Genç nüfus iş imkanı nedeniyle büyük şehirlere ya da yurt dışına yöneliyor. Kalanlar için sosyal yaşam sınırlı kalıyor. Turist yoğunluğu da zaman zaman rahatsızlık yaratabiliyor. Özellikle hafta sonları artan kalabalık, köy sakinlerinin günlük düzenini etkileyebiliyor.