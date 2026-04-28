Bu 5 Noktada İnsanların Nefesleri Bile Donuyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 14:12

Dünyanın en soğuk noktaları denince çoğu kişinin aklına boş buzullar geliyor. Oysa bazı yerlerde insanlar eksi 60 derecede yaşamaya devam ediyor. Okullar açılıyor, arabalar çalışıyor, marketler hizmet veriyor. Kış ayları aylarca sürüyor ve hayat durmuyor. İşte insanların gerçekten yaşadığı dünyanın en soğuk 5 yeri.

Oymyakon, Rusya’da nefesin bile donduğu kasaba

Oymyakon, dünyanın kalıcı olarak yaşanılan en soğuk yerlerinden biri kabul ediliyor. Rusya’nın kuzeydoğusundaki Sakha bölgesinde yer alan kasabada yaklaşık 500 kişi yaşıyor. 1933 yılında sıcaklık eksi 67,7 dereceye kadar düştü ve bölge uzun yıllardır aşırı kış koşullarıyla tanınıyor.

Kış aylarında araçların gece boyunca çalışır halde bırakıldığı biliniyor çünkü motorlar tamamen donabiliyor. Evlerin çoğunda ısıtma sistemi yer alsa da iç tesisat olmayan yapılar hala bulunuyor. Buna rağmen market, okul, banka ve küçük havaalanı gibi günlük yaşamı sürdüren alanlar hizmet vermeye devam ediyor.

Verkhoyansk, yazın sıcak kışın ölümcül şehir

Verkhoyansk, yine Sakha bölgesinde yer alan ve Oymyakon ile sürekli karşılaştırılan başka bir aşırı soğuk yerleşim noktası. 1893 yılında eksi 67,8 derece ölçülerek tarihe geçti. Kış mevsiminde sıcaklık çoğu zaman eksi 40 derecenin altında seyrediyor.

En ilginç tarafı ise yaz aylarında sıcaklığın 38 dereceyi aşabilmesi. Yani aynı şehir, dünyanın en sert sıcaklık farklarından birine sahip. Nüfusu bin kişinin biraz üzerinde olan bölgede uzun süre dışarıda kalmak ciddi risk yaratabiliyor.

Yakutsk, yüz binlerce kişinin yaşadığı buz şehri

Yakutsk, dünyanın en soğuk büyük şehri olarak anılıyor. Nüfusu 300 bini aşan kentte 2023 kışında sıcaklık eksi 62,7 dereceye kadar indi. Tarihte kaydedilen en düşük değer ise eksi 64,4 derece olarak biliniyor.

Şehirde kış aylarında ortaya çıkan buz sisi oldukça meşhur. Araçlardan ve evlerden çıkan duman havaya yükselmeden donarak sis tabakası oluşturuyor. Buna rağmen okullar açık kalıyor, otobüsler çalışıyor ve şehir hayatı devam ediyor. Elmas ve kömür sektörü de ekonomide önemli yer tutuyor.

Vostok İstasyonu, dünyanın ölçülen en sert soğuğu

Vostok Station, Antarktika’da yer alan Rus araştırma merkezi olarak biliniyor. 1983 yılında çevresinde eksi 89,2 derece ölçülerek Dünya üzerindeki en düşük doğal sıcaklık rekoru kaydedildi. Bölge, sıradan şehir yaşamından çok araştırma üssü niteliği taşıyor.

Yıl boyunca az sayıda insan burada görev yapıyor. Yenilenen tesislerde kış döneminde yaklaşık 15 kişi kalabiliyor. Malzemelerin yüzlerce kilometrelik buz alanı üzerinden taşınması gerektiği düşünüldüğünde, yaşam koşullarının ne kadar zorlu olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Utqiagvik, Amerika’nın kuzey ucundaki dondurucu şehir

Utqiagvik, Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzeydeki şehri olarak biliniyor. Kuzey Kutup Dairesi’nin yüzlerce kilometre üzerinde yer alan kent, Arktik Okyanusu kıyısında bulunduğu için rüzgar etkisiyle daha sert hissedilen soğuklara sahip.

Bölgede yerli Iñupiat halkı bin yılı aşkın süredir yaşamını sürdürüyor. Günümüzde yönetim ve ticaret merkezi olarak önem taşıyor. Avcılık, balıkçılık ve balina avcılığı hala yaşamın önemli parçaları arasında yer alıyor. Uzak konumu nedeniyle yaşam maliyetleri ise oldukça yüksek.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
