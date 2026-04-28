Bu 5 Noktada İnsanların Nefesleri Bile Donuyor

Oymyakon, dünyanın kalıcı olarak yaşanılan en soğuk yerlerinden biri kabul ediliyor. Rusya’nın kuzeydoğusundaki Sakha bölgesinde yer alan kasabada yaklaşık 500 kişi yaşıyor. 1933 yılında sıcaklık eksi 67,7 dereceye kadar düştü ve bölge uzun yıllardır aşırı kış koşullarıyla tanınıyor.

Kış aylarında araçların gece boyunca çalışır halde bırakıldığı biliniyor çünkü motorlar tamamen donabiliyor. Evlerin çoğunda ısıtma sistemi yer alsa da iç tesisat olmayan yapılar hala bulunuyor. Buna rağmen market, okul, banka ve küçük havaalanı gibi günlük yaşamı sürdüren alanlar hizmet vermeye devam ediyor.