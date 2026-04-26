7 Bin 351 Odalı Dev Yapının İçine Giren Kayboluyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 09:31

Dünyada bazı yapılar yalnızca büyüklüğüyle bile şaşkınlık yaratıyor. Kimi gökdelenleriyle öne çıkıyor, kimi alışveriş merkezleriyle. Ancak Malezya’daki dev otel bambaşka seviyede. O kadar büyük ki içinde yürümek bile zaman alıyor. Üstelik yalnızca otel olarak kullanılmıyor.

Sisli dağların arasında yükselen First World Hotel, oda sayısıyla yıllardır dünya rekorunu elinde tutuyor.

7.351 odalı dev yapı resmen şehir gibi tasarlandı

Malezya’nın Genting Highlands bölgesinde yer alan First World Hotel, tam 7.351 odasıyla dünyanın oda sayısı bakımından en büyük oteli kabul ediliyor. Devasa yapının büyüklüğü öyle noktada ki resepsiyondan odaya ulaşmak zaman zaman 15 dakikayı bulabiliyor. Uzun koridorları nedeniyle ilk kez gelenlerin yön bulmakta zorlandığı bile söyleniyor.

Günlük binlerce misafiri aynı anda ağırlayabilen kompleks, klasik otel anlayışının çok ötesinde. Yiyecek içecek kapasitesi, ortak alanları ve yoğun insan trafiğiyle küçük şehir hissi yaratıyor. İçeri giren birçok ziyaretçi yapının ölçeği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Sadece konaklama değil tam kapsamlı yaşam alanı sunuyor

imgur.com

First World Hotel’i özel kılan noktalardan biri yalnızca oda sayısı değil. Kompleks içinde tema parkı, büyük alışveriş alanları, restoranlar ve eğlence merkezleri bulunuyor. Misafirler günlerce dışarı çıkmadan zaman geçirebiliyor.

Bu nedenle birçok kişi burayı otelden çok tatil şehri gibi tanımlıyor. Aileler, çiftler ve kalabalık turist grupları aynı anda farklı deneyimler yaşayabiliyor. Her yaş grubuna hitap eden yapısı sayesinde bölgenin en yoğun destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Tropik ülkede serin dağ havasıyla dikkat çekiyor

Malezya sıcak iklimiyle bilinse de First World Hotel yaklaşık 1.500 metre yükseklikte yer alıyor. Yani ziyaretçiler tropik havadan uzaklaşıp daha serin ortamda konaklama fırsatı buluyor. Bu da oteli yerli turistler açısından oldukça cazip hale getiriyor.

Serin iklim sayesinde konforlu konaklama deneyimi sunan yapı, her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor. Rekor sahibi otel olarak tanınsa da asıl etkileyici tarafı, büyüklüğüyle birlikte sunduğu farklı atmosfer oluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
