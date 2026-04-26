7 Bin 351 Odalı Dev Yapının İçine Giren Kayboluyor

Malezya’nın Genting Highlands bölgesinde yer alan First World Hotel, tam 7.351 odasıyla dünyanın oda sayısı bakımından en büyük oteli kabul ediliyor. Devasa yapının büyüklüğü öyle noktada ki resepsiyondan odaya ulaşmak zaman zaman 15 dakikayı bulabiliyor. Uzun koridorları nedeniyle ilk kez gelenlerin yön bulmakta zorlandığı bile söyleniyor.

Günlük binlerce misafiri aynı anda ağırlayabilen kompleks, klasik otel anlayışının çok ötesinde. Yiyecek içecek kapasitesi, ortak alanları ve yoğun insan trafiğiyle küçük şehir hissi yaratıyor. İçeri giren birçok ziyaretçi yapının ölçeği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.