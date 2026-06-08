Eylül Lize Kandemir’li Başkalarının Hayatı Dizisinde Bir Başrol Daha Netleşti
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de “Başkalarının Hayatı” olmaya devam ediyor. Star TV için hazırlanan diziyle ilgili yeni bilgiler peş peşe gelmeye başladı. Oyuncu kadrosu şekillendikçe yapımın hikayesine dair ayrıntılar da netleşiyor. Son günlerde özellikle başrol karakterlerini canlandıracak isimler merak ediliyordu. Dizinin merkezindeki karakterlerden biri olan Neslihan rolü için yapılan tercih de belli oldu. Böylece yapımın kadın başrol kadrosunda yer alacak iki önemli isim netleşmiş oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ay Yapım tarafından hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.
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Son olarak “Sahipsizler” dizisinde rol alan Doğa Bayram, “Başkalarının Hayatı” dizisinde Neslihan karakterine hayat verecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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