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Eylül Lize Kandemir’li Başkalarının Hayatı Dizisinde Bir Başrol Daha Netleşti

Eylül Lize Kandemir’li Başkalarının Hayatı Dizisinde Bir Başrol Daha Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 15:09
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de “Başkalarının Hayatı” olmaya devam ediyor. Star TV için hazırlanan diziyle ilgili yeni bilgiler peş peşe gelmeye başladı. Oyuncu kadrosu şekillendikçe yapımın hikayesine dair ayrıntılar da netleşiyor. Son günlerde özellikle başrol karakterlerini canlandıracak isimler merak ediliyordu. Dizinin merkezindeki karakterlerden biri olan Neslihan rolü için yapılan tercih de belli oldu. Böylece yapımın kadın başrol kadrosunda yer alacak iki önemli isim netleşmiş oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ay Yapım tarafından hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.

Yapım, daha önce Ruby adıyla bilinen hikayenin Star TV uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci otururken senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Oyuncu seçimleri devam eden projede önemli karakterlerden biri olan Neslihan için karar verildi.

Son olarak “Sahipsizler” dizisinde rol alan Doğa Bayram, “Başkalarının Hayatı” dizisinde Neslihan karakterine hayat verecek.

Son olarak “Sahipsizler” dizisinde rol alan Doğa Bayram, “Başkalarının Hayatı” dizisinde Neslihan karakterine hayat verecek.

Genç oyuncu böylece yeni sezonda ekran yolculuğuna farklı bir karakterle devam edecek. Neslihan, hikayenin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak seyirci karşısına çıkacak. Karakterin, dizide önemli bir yere sahip olan Hülya ile yakın bir bağı bulunacak.

Daha önce açıklanan bilgilere göre Hülya karakterini Eylül Lize Kandemir canlandıracak. Yeni gelişmeyle birlikte dizinin iki kadın başrol oyuncusu da netleşmiş oldu. Doğa Bayram’ın oynayacağı Neslihan ile Eylül Lize Kandemir’in hayat vereceği Hülya aynı sınıfta okuyan iki genç kadın olarak hikayede yer alacak. İkilinin dostluğu ve yaşayacakları olaylar dizinin temel yapı taşlarından biri olacak.

Yapım ekibi oyuncu kadrosunu oluşturmaya devam ederken dizinin çekim takvimi için de hazırlıklar sürüyor. Başrol seçimlerinin tamamlanmaya başlamasıyla birlikte projenin sete çıkış sürecinin de hız kazanması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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