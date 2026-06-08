Eylül Lize Kandemir’li Başkalarının Hayatı Dizisinde Bir Başrol Daha Netleşti

Genç oyuncu böylece yeni sezonda ekran yolculuğuna farklı bir karakterle devam edecek. Neslihan, hikayenin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak seyirci karşısına çıkacak. Karakterin, dizide önemli bir yere sahip olan Hülya ile yakın bir bağı bulunacak.

Daha önce açıklanan bilgilere göre Hülya karakterini Eylül Lize Kandemir canlandıracak. Yeni gelişmeyle birlikte dizinin iki kadın başrol oyuncusu da netleşmiş oldu. Doğa Bayram’ın oynayacağı Neslihan ile Eylül Lize Kandemir’in hayat vereceği Hülya aynı sınıfta okuyan iki genç kadın olarak hikayede yer alacak. İkilinin dostluğu ve yaşayacakları olaylar dizinin temel yapı taşlarından biri olacak.

Yapım ekibi oyuncu kadrosunu oluşturmaya devam ederken dizinin çekim takvimi için de hazırlıklar sürüyor. Başrol seçimlerinin tamamlanmaya başlamasıyla birlikte projenin sete çıkış sürecinin de hız kazanması bekleniyor.