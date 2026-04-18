article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
50 Santimetrelik Geçitte Trafik Işığı Var: Dünyanın En Dar Sokaklarından Biri!

50 Santimetrelik Geçitte Trafik Işığı Var: Dünyanın En Dar Sokaklarından Biri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 16:27

Prag sokakları tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca kişiyi kendine çekiyor. Ancak şehirde en çok şaşırtan noktalardan biri neredeyse fark edilmeyecek kadar dar geçit. Vinárna Čertovka adlı sokak yalnızca tek kişinin geçebileceği ölçüde tasarlanmış durumda. Üstelik girişinde trafik ışığı sistemi yer alıyor. Görenler ilk anda şaka sanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalnızca 50 santimetre genişliğinde ve aynı anda tek kişi geçebiliyor

Yalnızca 50 santimetre genişliğinde ve aynı anda tek kişi geçebiliyor

Charles Köprüsü yakınlarında, Mala Strana semtinde yer alan Vinárna Čertovka geçidi sadece 50 santimetre genişliğe sahip. Ölçü o kadar küçük ki iki kişinin yan yana ilerlemesi mümkün olmuyor. Karşılıklı denk gelen ziyaretçilerden birinin geri çıkması gerekiyor. Dar duvarlar arasında yürümek turistler için eğlenceli deneyime dönüşmüş durumda.

Pek çok kişi kollarını iki yana açarak duvarlara aynı anda dokunabildiği fotoğraflar çekiyor. Kısa mesafeli olsa da şehirde en çok konuşulan noktalardan biri haline gelmiş durumda. İlk kez görenler, böylesine dar alanın gerçekten sokak olup olmadığını anlamakta zorlanıyor.

Geçitte trafik ışığı bulunmasının nedeni oldukça mantıklı

Geçitte trafik ışığı bulunmasının nedeni oldukça mantıklı

2014 yılında kurulan sistem geçidin iki ucundaki düğmelerle çalışıyor. Düğmeye basıldığında yeşil ışık yanan taraf geçiş hakkı kazanıyor, karşı tarafta ise kırmızı ışık yanıyor. Böylece ortada karşılaşma ve sıkışma sorunu azaltılıyor. İlk bakışta mizahi detay gibi görünse de çözüm tamamen işlevsel amaç taşıyor.

Özellikle yoğun turist sezonunda sıra oluşmasını engelliyor. Küçücük alana yerleştirilen trafik düzeni, Prag’ın yaratıcı şehir anlayışını yansıtan örneklerden biri olarak gösteriliyor. Ziyaretçiler ise çoğu zaman geçitten geçmeden önce trafik ışığında bekleyip fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Aslında sıradan sokak değil, restoran geçidi olarak tasarlanmıştı

Aslında sıradan sokak değil, restoran geçidi olarak tasarlanmıştı

Vinárna Čertovka adı verilen alan, aynı isimli ünlü şarap mahzenine ulaşımı sağlayan özel geçit olarak kullanılıyordu. Zaman içinde restoran yolundan çıkıp turistik cazibe merkezine dönüştü. Günümüzde birçok ziyaretçi restorana uğramasa bile yalnızca geçidi görmek için bölgeye gidiyor.

İtalya ve Almanya’da daha dar geçitler bulunsa da Prag’daki noktayı özel yapan detay trafik ışığı sistemi oldu. Eski taş duvarlar ile modern çözümün yan yana gelmesi, şehrin geçmişle bugünü nasıl bir arada tuttuğunu gösteren ilginç örneklerden biri sayılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın