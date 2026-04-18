50 Santimetrelik Geçitte Trafik Işığı Var: Dünyanın En Dar Sokaklarından Biri!

Charles Köprüsü yakınlarında, Mala Strana semtinde yer alan Vinárna Čertovka geçidi sadece 50 santimetre genişliğe sahip. Ölçü o kadar küçük ki iki kişinin yan yana ilerlemesi mümkün olmuyor. Karşılıklı denk gelen ziyaretçilerden birinin geri çıkması gerekiyor. Dar duvarlar arasında yürümek turistler için eğlenceli deneyime dönüşmüş durumda.

Pek çok kişi kollarını iki yana açarak duvarlara aynı anda dokunabildiği fotoğraflar çekiyor. Kısa mesafeli olsa da şehirde en çok konuşulan noktalardan biri haline gelmiş durumda. İlk kez görenler, böylesine dar alanın gerçekten sokak olup olmadığını anlamakta zorlanıyor.