İçine Girenin Donmadığı Göl! -50 Derecede Bile Sıvı Kalıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 12:58

Dünyanın en soğuk noktalarından birinde yer alan sıra dışı göl, bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Antarktika’daki sert koşullara rağmen sıvı kalmayı başarıyor. Tuz oranı alışılmışın çok ötesinde. Bu özelliğiyle donma noktasını aşırı derecede düşürüyor. Ortaya doğanın sınırlarını zorlayan bir tablo çıkıyor.

Antarktika’da bulunan göl aşırı tuzluluğu sayesinde donmuyor

Dünyanın en soğuk kıtasında, Wright Vadisi'nde saklanan Don Juan Pond, gezegenimizin en tuzlu su kütlesi unvanına sahip. Bu küçük göl, %44'lük tuzluluğu ile deniz suyundan tam 12 kat daha tuzlu ve bu özelliği sayesinde -50°C'de bile donmuyor.

Gölün sırrı kalsiyum klorür yoğunluğunda gizli

1961 yılında Teğmen Don Roe ve Teğmen John Hickey tarafından keşfedilen bu olağanüstü göl, ortalama sadece 30 santimetre derinliğinde. Ancak boyutunun küçüklüğü önemini hiç azaltmıyor. Don Juan Pond'un sırrı, suyundaki yoğun kalsiyum klorür konsantrasyonunda yatıyor. Bu mineral, suyun donma noktasını dramatik şekilde düşürüyor ve Antarktika'nın acımasız soğuklarında bile gölün sıvı kalmasını sağlıyor.

Wright Vadisi, McMurdo Kuru Vadileri olarak bilinen bölgenin bir parçası ve Dünya'daki en Mars benzeri ortamlardan biri kabul ediliyor. Bu yüzden Don Juan Pond, sadece coğrafi bir merak değil, aynı zamanda uzay bilimi için de kritik bir laboratuvar.

Bilim insanları gölü Mars araştırmaları için inceliyor

NASA bilimcileri, Don Juan Pond'u Mars'taki potansiyel sıvı su varlığını anlamak için model alan olarak kullanıyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyinde benzer tuz konsantrasyonlarına sahip su kütlelerinin var olabileceği teorisini destekleyen önemli veriler elde ediliyor burada. Bu küçük göl, Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt arayışında kilit rol oynuyor.

Daha da şaşırtıcı olanı, gölün aşırı tuzluluğuna ve yüksek arsenik içeriğine rağmen mikrobiyal yaşam barındırması. Astrobiyoloji uzmanları, bu ekstrem koşullarda yaşayan mikroorganizmaları inceleyerek, evrendeki yaşam potansiyelini anlama konusunda devrim niteliğinde bulgular elde ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
