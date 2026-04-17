İçine Girenin Donmadığı Göl! -50 Derecede Bile Sıvı Kalıyor

1961 yılında Teğmen Don Roe ve Teğmen John Hickey tarafından keşfedilen bu olağanüstü göl, ortalama sadece 30 santimetre derinliğinde. Ancak boyutunun küçüklüğü önemini hiç azaltmıyor. Don Juan Pond'un sırrı, suyundaki yoğun kalsiyum klorür konsantrasyonunda yatıyor. Bu mineral, suyun donma noktasını dramatik şekilde düşürüyor ve Antarktika'nın acımasız soğuklarında bile gölün sıvı kalmasını sağlıyor.

Wright Vadisi, McMurdo Kuru Vadileri olarak bilinen bölgenin bir parçası ve Dünya'daki en Mars benzeri ortamlardan biri kabul ediliyor. Bu yüzden Don Juan Pond, sadece coğrafi bir merak değil, aynı zamanda uzay bilimi için de kritik bir laboratuvar.