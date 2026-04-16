Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Kasaba Satışta: Daire Fiyatına Devrediliyor

Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Kasaba Satışta: Daire Fiyatına Devrediliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:42

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Cooladdi kasabası, ilginç hikayesiyle gündemde. Yalnızca iki kişinin yaşadığı yerleşim tamamen satışa çıkarıldı. İçinde otel, postane ve konut bulunan kasabanın fiyatı şaşırtıyor. Üstelik istenen rakam, büyük şehirlerdeki evlerle kıyaslanınca oldukça düşük kalıyor. Terk edilmeye hazırlanan yerleşim, yeni sahibini bekliyor.

Reklam

Zamanında 270 kişilik kalabalık vardı, bugün yalnızca iki kişi yaşıyor

Zamanında 270 kişilik kalabalık vardı, bugün yalnızca iki kişi yaşıyor

Cooladdi, geçmişte tren hattı sayesinde hareketli bir yerleşimdi. Özellikle koyun endüstrisinin güçlü olduğu dönemlerde kasabada yaşayanların sayısı 270’e kadar çıktı. Ancak zamanla tren seferlerinin durması ve hayvancılık sektörünün gerilemesiyle nüfus hızla azaldı. Bugün gelinen noktada ise yalnızca iki kişi kalmış durumda.

Kasabada yaşayan Jo Cornel ve Carol Yarrow, 2023 yılından beri burada hayatını sürdürüyor. Fakat artık ayrılma kararı almış durumdalar. Carol yaşının ilerlediğini belirtirken, Jo ailesine daha yakın olmak istiyor. İkilinin ayrılığıyla birlikte kasaba tamamen satış listesine girmiş durumda.

400 bin dolara kasaba sahibi olmak mümkün, üstelik içinde otel de var

400 bin dolara kasaba sahibi olmak mümkün, üstelik içinde otel de var

Satış fiyatı 400 bin dolar olarak açıklanmış durumda. Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 17 milyon 906 bin TL ediyor. İçeriğe Foxtrap Roadhouse adlı tesis, dört odalı konut ve kasabanın anahtarları dahil. Ayrıca aktif şekilde kullanılan postane ve 4479 posta kodu da yeni sahibine geçiyor.

Karşılaştırma yapıldığında tablo daha da dikkat çekici hale geliyor. Sydney’de ortalama daire fiyatı 935 bin dolar seviyesinde. İngiltere’de 200 bin sterlin çoğu zaman tek odalı ev için bile yeterli olmuyor. Cooladdi ise neredeyse aynı fiyat aralığında komple yerleşim sunuyor.

Issız görünse de çevrede hala hayat var ve kasaba aslında tamamen kopmuş değil

Issız görünse de çevrede hala hayat var ve kasaba aslında tamamen kopmuş değil

Cooladdi, Brisbane’e yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta yer alıyor. En yakın büyük yerleşim ise 3 bin nüfuslu Charleville. Kasaba her ne kadar izole görünse de çevrede yaşayan insanlar düzenli olarak uğruyor. Yaklaşık 70 kilometre mesafeden gelen yerel halk, özellikle yemek ve sosyal ortam için burayı tercih ediyor.

Carol Yarrow’un anlattıklarına göre kasabanın en güçlü yanı insan ilişkileri. Postane hizmeti, yemek servisi ve küçük çaplı işletme faaliyetleri hâlâ devam ediyor.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
