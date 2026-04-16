Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Kasaba Satışta: Daire Fiyatına Devrediliyor

Cooladdi, geçmişte tren hattı sayesinde hareketli bir yerleşimdi. Özellikle koyun endüstrisinin güçlü olduğu dönemlerde kasabada yaşayanların sayısı 270’e kadar çıktı. Ancak zamanla tren seferlerinin durması ve hayvancılık sektörünün gerilemesiyle nüfus hızla azaldı. Bugün gelinen noktada ise yalnızca iki kişi kalmış durumda.

Kasabada yaşayan Jo Cornel ve Carol Yarrow, 2023 yılından beri burada hayatını sürdürüyor. Fakat artık ayrılma kararı almış durumdalar. Carol yaşının ilerlediğini belirtirken, Jo ailesine daha yakın olmak istiyor. İkilinin ayrılığıyla birlikte kasaba tamamen satış listesine girmiş durumda.