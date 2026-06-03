Feride Hilal Akın'ın Yıllar İçindeki Değişimi Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Akın'ın yıllar içerisindeki dönüşümü yeniden gündem oldu. Yeni Gelin dönemindeki doğal görünümünden oldukça farklı bir imaja sahip olduğu görülen ünlü şarkıcının, özellikle yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti.

Eski görüntülerinde daha sade ve doğal bir stile sahip olan Feride Hilal Akın'ın bugün çok daha farklı bir görünüm sergilediği görülüyor. Saç renginden makyaj tercihine, yüz hatlarından genel stiline kadar birçok konuda değişim yaşayan ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarının da yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçiler değişimi başarılı bulurken, bazıları ise genç şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.