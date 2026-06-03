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Feride Hilal Akın'ın Yıllar İçindeki Değişimi Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Feride Hilal Akın'ın Yıllar İçindeki Değişimi Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 17:18
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Bir döneme damga vuran şarkıları ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feride Hilal Akın, bu kez müziğiyle değil yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılan ünlü şarkıcının son hali kısa sürede dikkat çekti. Yeni Gelin dizisindeki doğal görünümüyle hafızalara kazınan Akın'ın bugün bambaşka bir imaja sahip olması takipçilerini ikiye bölerken, değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Gelin, hem milyonlarca dinlenmeye ulaşan kariyer yolculuğuna hem de yıllar içinde geçirdiği dikkat çekici dönüşüme birlikte bakalım.

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Feride Hilal Akın, son yıllarda hem müzik kariyeri hem de geçirdiği büyük imaj değişimiyle adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Feride Hilal Akın, son yıllarda hem müzik kariyeri hem de geçirdiği büyük imaj değişimiyle adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Henüz genç yaşta sosyal medyada paylaştığı cover videolarıyla dikkat çekmeyi başaran Akın, özellikle 'Günah Benim' yorumu sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştı. Ancak onu milyonlarla tanıştıran asıl çıkış, 2017 yılında yayınlanan Yeni Gelin dizisiyle geldi. Dizide canlandırdığı Şirin karakteri ve seslendirdiği jenerik müziği sayesinde kısa sürede Türkiye'nin en sevilen genç isimlerinden biri haline geldi.

Ancak son dönemde müziğinden çok görünümündeki değişimle konuşuluyor.

Ancak son dönemde müziğinden çok görünümündeki değişimle konuşuluyor.

Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Akın'ın yıllar içerisindeki dönüşümü yeniden gündem oldu. Yeni Gelin dönemindeki doğal görünümünden oldukça farklı bir imaja sahip olduğu görülen ünlü şarkıcının, özellikle yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti.

Eski görüntülerinde daha sade ve doğal bir stile sahip olan Feride Hilal Akın'ın bugün çok daha farklı bir görünüm sergilediği görülüyor. Saç renginden makyaj tercihine, yüz hatlarından genel stiline kadar birçok konuda değişim yaşayan ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarının da yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçiler değişimi başarılı bulurken, bazıları ise genç şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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