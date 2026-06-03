Feride Hilal Akın'ın Yıllar İçindeki Değişimi Görenleri Şaşkına Çevirdi!
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Bir döneme damga vuran şarkıları ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feride Hilal Akın, bu kez müziğiyle değil yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılan ünlü şarkıcının son hali kısa sürede dikkat çekti. Yeni Gelin dizisindeki doğal görünümüyle hafızalara kazınan Akın'ın bugün bambaşka bir imaja sahip olması takipçilerini ikiye bölerken, değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Gelin, hem milyonlarca dinlenmeye ulaşan kariyer yolculuğuna hem de yıllar içinde geçirdiği dikkat çekici dönüşüme birlikte bakalım.
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Feride Hilal Akın, son yıllarda hem müzik kariyeri hem de geçirdiği büyük imaj değişimiyle adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.
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Ancak son dönemde müziğinden çok görünümündeki değişimle konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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