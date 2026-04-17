Bu Odada 45 Dakikadan Fazla Kimse Kalamıyor

Orfield Laboratuvarları'nın kurucusu Steven Orfield tarafından tasarlanan bu oda, ses mühendisliğinin zirvesi sayılıyor. Odanın duvarları, tavanı ve zemini kama şeklinde özel malzemelerle kaplanmış ve bu yapı gelen seslerin %99,99'unu absorbe ediyor. Normal bir odada 30-40 desibel civarında çevresel gürültü bulunurken, bu oda eksi değerlere iniyor. Yani teorik olarak sıfır sesin altında bir seviye.

2013-2021 yılları arasında Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en sessiz yeri' unvanını taşıyan bu laboratuvar, günümüzde Microsoft'un Redmond kampüsündeki -20,6 desibel seviyesindeki odasına rekoru kaptırmış olsa da, hala insan deneyiminin sınırlarını test eden nadir yerlerden biri.