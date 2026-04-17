Bu Odada 45 Dakikadan Fazla Kimse Kalamıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 12:45

Dünyanın en sessiz noktalarından biri olarak bilinen özel bir oda, insan sınırlarını zorlayan deneyim sunuyor. İçeride neredeyse hiçbir dış ses bulunmuyor. Sessizlik seviyesi o kadar düşük ki vücudun iç sesleri bile duyulabiliyor. Bu durum kısa sürede rahatsız edici hale geliyor. Çoğu kişi belirli bir sürenin ardından odadan çıkmak istiyor.

Dünyanın en sessiz odasında kendi vücudunuzun sesini duyabiliyorsunuz

Kendi kalp atışınızı duyabileceğiniz kadar sessiz bir yerde hiç bulundunuz mu? Minneapolis, Minnesota'daki Orfield Laboratuvarları'nda bulunan anechoic chamber, insan kulağının algılayabileceği ses seviyesinin çok altında -24,9 desibel ile dünya rekoru kırmış durumda. Bu oda o kadar sessiz ki, içeride kalp atışınızı, hatta kanınızın damarlarınızda dolaştığını bile duyabiliyorsunuz.

Bu oda insan sınırlarını zorlayan bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor

Orfield Laboratuvarları'nın kurucusu Steven Orfield tarafından tasarlanan bu oda, ses mühendisliğinin zirvesi sayılıyor. Odanın duvarları, tavanı ve zemini kama şeklinde özel malzemelerle kaplanmış ve bu yapı gelen seslerin %99,99'unu absorbe ediyor. Normal bir odada 30-40 desibel civarında çevresel gürültü bulunurken, bu oda eksi değerlere iniyor. Yani teorik olarak sıfır sesin altında bir seviye.

2013-2021 yılları arasında Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en sessiz yeri' unvanını taşıyan bu laboratuvar, günümüzde Microsoft'un Redmond kampüsündeki -20,6 desibel seviyesindeki odasına rekoru kaptırmış olsa da, hala insan deneyiminin sınırlarını test eden nadir yerlerden biri.

Aşırı sessizlik insan zihni üzerinde beklenmedik etkiler yaratabiliyor

Bu aşırı sessizlik ortamında insan zihni beklenmedik tepkiler veriyor. Çoğu kişi 45 dakikadan fazla dayanamıyor çünkü dış ses yokluğunda beyin, vücudun kendi seslerini amplifikatöre almaya başlıyor. Kalp atışı, nefes alış verişi, hatta sinir sisteminin çalışma sesleri belirginleşiyor ve bu durum bazı kişilerde halüsinasyonlara kadar varabilecek rahatsızlık yaratıyor.

NASA bu tür odaları astronot eğitimlerinde kullanıyor çünkü uzayın sessizliği benzer bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda teknoloji şirketleri ürünlerini test etmek, ses mühendisleri ise ekipmanlarını kalibre etmek için bu tip laboratuvarları tercih ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
