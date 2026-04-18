Direksiyonu Yanlış Kıran Geri Dönemiyor: Hata Affetmeyen Yol

La Paz’tan başlayıp Yungas’ın subtropikal bölgelerine kadar uzanan yaklaşık 64 kilometrelik güzergâh, 4.800 metreden başlayıp 3.500 metre aşağıya inen keskin bir düşüş sunuyor. Yolun bazı noktaları yalnızca 3 metre genişliğinde. Bariyer neredeyse yok denecek kadar az. Keskin virajlar, kör noktalar ve kaygan zemin sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Yol kenarlarında sık sık görülen haçlar ve eski fotoğraflar ise geçmiş kazaların sessiz tanığı gibi duruyor.

1990’lı yıllarda o kadar çok ölüm yaşandı ki, uluslararası kuruluşlar burayı 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak tanımladı. Yolun inşası da oldukça çarpıcı; 1930’larda Paraguaylı savaş esirleri tarafından yapıldı. Zorlu coğrafyada açılan dar geçitler yıllar boyunca bakım görmeden kullanıldı. Günümüzde alternatif yol yapılmış olsa da eski rota hala kullanılmaya devam ediyor.