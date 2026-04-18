Haberler
Yaşam
Direksiyonu Yanlış Kıran Geri Dönemiyor: Hata Affetmeyen Yol

Gökçe Cici
18.04.2026 - 11:52

Bolivya’da yer alan Ölüm Yolu, adını yıllar içinde yaşanan kazalardan alıyor. La Paz’tan Yungas vadisine uzanan rota, sürücüler için ciddi riskler barındırıyor. Dar geçitler ve keskin virajlar yolculuğu zorlaştırıyor. Geçmişte yüzlerce insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Tüm tehlikesine rağmen hala turistlerin ilgisini çekiyor.

3 metre genişliğinde, 1000 metre uçurum kenarında ilerleyen rota…

La Paz’tan başlayıp Yungas’ın subtropikal bölgelerine kadar uzanan yaklaşık 64 kilometrelik güzergâh, 4.800 metreden başlayıp 3.500 metre aşağıya inen keskin bir düşüş sunuyor. Yolun bazı noktaları yalnızca 3 metre genişliğinde. Bariyer neredeyse yok denecek kadar az. Keskin virajlar, kör noktalar ve kaygan zemin sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Yol kenarlarında sık sık görülen haçlar ve eski fotoğraflar ise geçmiş kazaların sessiz tanığı gibi duruyor.

1990’lı yıllarda o kadar çok ölüm yaşandı ki, uluslararası kuruluşlar burayı 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak tanımladı. Yolun inşası da oldukça çarpıcı; 1930’larda Paraguaylı savaş esirleri tarafından yapıldı. Zorlu coğrafyada açılan dar geçitler yıllar boyunca bakım görmeden kullanıldı. Günümüzde alternatif yol yapılmış olsa da eski rota hala kullanılmaya devam ediyor.

Tehlikesiyle ünlü ama turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

Tüm risklere rağmen Ölüm Yolu, macera arayan turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Özellikle bisiklet turlarıyla tanınıyor. Yüzlerce metre yükseklikteki uçurumların kenarından aşağı doğru yapılan inişler adrenalin tutkunlarını cezbediyor. Yol boyunca sis, ani yağmur ve küçük şelaleler sürüşü daha da zorlaştırıyor.

Bölgede yer alan Coroico kasabası ise yolculuğun sonunda adeta nefes alma noktası gibi. Yeşillikler içinde kalan kasaba, sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Yolun yarattığı stresin ardından ziyaretçiler genelde burada dinlenmeyi tercih ediyor. Ancak rota yalnızca tehlikesiyle değil, çevresindeki doğal zenginliklerle de öne çıkıyor.

Yungas bölgesi, And Dağları ile Amazon arasında geçiş noktası sayılıyor. Verimli toprakları sayesinde kahve, muz ve özellikle koka bitkisi yetiştiriliyor. Koka, Güney Amerika kültüründe yüzyıllardır önemli yer tutuyor. Geleneksel kullanımı hala yaygın olsa da dünya genelinde farklı tartışmalara da konu oluyor.

Efsaneler, altın hikayeleri ve bitmeyen tartışmalar…

Yungas yalnızca tehlikeli yoluyla değil, altın hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Bölgeden geçen nehirler ve vadiler, geçmişten günümüze altın arayıcıların ilgisini çekti. Ancak anlatılan büyük hazinelerin çoğu hiçbir zaman bulunamadı. Özellikle eski dönemlerde bölgede faaliyet gösteren dini grupların sakladığı altınlara dair efsaneler hala konuşuluyor.

Günümüzde altın arayışı farklı bir boyuta ulaşmış durumda. Artan altın fiyatlarıyla birlikte bölgede kaçak madencilik faaliyetleri yaygınlaştı. Çevreye zarar veren çalışmalar, nehirlerin kirlenmesine ve ormanların yok olmasına neden oluyor. Tüm bunlara rağmen bölge, doğal güzelliği ve gizemli geçmişiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ölüm Yolu ise tüm hikayelerin ortasında yer alıyor. Tehlikesiyle ün kazanmış olsa da hala merak uyandırıyor. Kimileri için korku dolu rota, kimileri için unutulmaz deneyim anlamına geliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
